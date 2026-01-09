তামিমকে নিয়ে মন্তব্যে ক্ষুব্ধ শান্ত, ‘একজন ক্রিকেটার শুধু সম্মানই চায়’

তামিমকে নিয়ে মন্তব্যে ক্ষুব্ধ শান্ত, ‘একজন ক্রিকেটার শুধু সম্মানই চায়’
মোস্তাফিজুর রহমানকে উগ্রবাদীদের হুমকির মুখে আইপিএল থেকে বাদ দিয়েছে ভারত। এরপর নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে না চেয়ে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। বিশ্বকাপ ইস্যুতে বোর্ডকে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন তামিম। এরপর বিসিবির অর্থ কমিটির প্রধান নাজমুল ইসলাম তামিমকে ‘ভারতের দালাল’ বলে আখ্যা দেন।
এরপর বাংলাদেশের ক্রিকেটার ও ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে। টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বলেছেন এটা খুবই দুঃখজনক, কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।
শুক্রবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ২ উইকেটে হেরেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ম্যাচ ছাড়াও তামিমকে নিয়ে বিসিবি পরিচালকের করা মন্তব্য নিয়েই প্রশ্ন করা হয় শান্তকে।
এটাকে খুবই দুঃখজনক উল্লেখ করে শান্ত বলেন, ‘খুবই দুঃখজনক, কারণ আমরা এমন একটা মন্তব্য করে ফেললাম এমন একজন ক্রিকেটারের সম্পর্কে। সাবেক অধিনায়ক এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশের অন্যতম সফল ক্রিকেটার, যাকে দেখে আমরা বড় হয়েছি। যেকোনো ক্রিকেটার হতে পারে, সাবেক অধিনায়ক হতে পারে বা একজন সাধারণ খেলোয়াড় হতে পারে, সফল হইতে পারে, সফল নাও হইতে পারে। কিন্তু দিনশেষে একটা ক্রিকেটার কিন্তু সবসময় আশা করে সম্মানটুকু। যে আমি ওই পূর্ণ সম্মানটুকু পাচ্ছি কিনা। যে এত বড় ক্রিকেটার এবং বাংলাদেশের হয়ে এত কিছু করেছে, তার তাকে নিয়ে এ ধরনের কমেন্ট করা এটা খুবই দুঃখজনক।’
শান্তর সবচেয়ে দু:খের জায়গা তামিমকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন বিসিবিরই একজন পরিচালক। শান্ত বলেন, ‘সবথেকে কষ্ট লাগার বিষয়টাই হলো আসলে ক্রিকেট বোর্ড তো আমাদের অভিভাবক। ঘরের মানুষের কাছ থেকে আমরা আশা করি যে আমাদেরকে আগলে রাখবে, আমাদেরকে আরও রক্ষা করবে। এই জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে এটা একদমই একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি মানতে পারি না। আমি নিজেও চাই যে আমাকে আমার ঘরের মানুষ, আমার আমার ঘরের মানুষ আমাকে ব্যাক করবে, আমাকে সমর্থন করবে।’
এ বিষয়ে শান্ত বিষদ ব্যাখাও দিয়েছেন, ‘আমি যদি আমার বাবা-মায়ের কথা বলি, আমি একটু বিস্তারিত বলি। বাবা-মায়ের কথা বলি আমি চাইবো যে আমার বাবা-মা আমাকে ঘরের মধ্যে বকাবকি করুক। আমি কখনোই চাইবো না যে মানুষের সামনে আমাকে বকবকি করুক যদি আমি ভুল করি। আমি এমন একজন মানুষের সম্পর্কে এমন একটা কমেন্ট করে ফেললাম যিনি কিনা আবার আমাদের অভিভাবক, এটা আসলে গ্রহণ করাটা খুবই ডিফিকাল্ট। এই জিনিসটা আমি প্লেয়ার হিসেবে একদমই মানতে পারছি না এবং আমি এটা একদমই পক্ষে না এটা এবং আমি জানি না এটা কেন কী কারণে এ ধরনের কমেন্ট আসছে। বাট আমি মনে করি যে অভিভাবক হিসেবে এ ধরনের কমেন্ট করাটা একদমই যৌক্তিক না এবং এটা এটা আমি একদমই গ্রহণ করি না।’
এসকেডি/আইএন