‘ক্রিকেটাররা অভিনয় করে, বাইরের প্রভাব অবশ্যই পড়ে’

‘ক্রিকেটাররা অভিনয় করে, বাইরের প্রভাব অবশ্যই পড়ে’
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা নামবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। এবার ভারত ও শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে আয়োজন করবে এই টুর্নামেন্ট। তবে মোস্তাফিজকে উগ্রবাদীদের হুমকির মুখে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া ও নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ ভারতে খেলতে চায় না। গত কয়েক বিশ্বকাপের আগেই বাংলাদেশ ক্রিকেটে কিছু না কিছু ঘটেছে। টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বললেন অবশ্যই এর প্রভাব পারফরম্যান্সে পড়ে। তবে ক্রিকেটাররা না পড়ার অভিনয় করেন।
শুক্রবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শান্তর দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স এর ম্যাচ ছিল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে শেষ বলে চট্টগ্রামের বিপক্ষে পরাজিত হয় রাজশাহী। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ম্যাচের সঙ্গে সাম্প্রতিক নানা বিষয়েও কথা বলতে হয়েছে শান্তকে।
২০২৩ বিশ্বকাপের আগে আচমকা দলে জায়গা হারান তামিম ইকবাল। সাকিব আল হাসান দিয়ে যান বিতর্কিত সাক্ষাৎকার। ২০২৪ টি-বিশ্বকাপের আগেও ছিল নানা বিতর্ক। প্রতিবারই ক্রিকেটাররা বলেন মাঠের বাইরে যাই হোক সেটার প্রভাব পারফর্মেন্সে পড়ে না। তবে এবার শান্ত স্বীকার করে নিলেন প্রভাব পড়লেও ক্রিকেটাররা না পড়ার অভিনয় করেন।
শান্ত বলেন, ‘প্রথমত আমাদের প্রতি বিশ্বকাপের রেজাল্ট দেখলে কোনোবারই আমরা অনেক ভালো ক্রিকেট খেলিনি। আমাদের গত বছর কিছুটা ভালো ক্রিকেট খেলেছি, কিন্তু আরও ভালো খেলার সুযোগ ছিল। আমরা পারিনি। কিন্তু দেখা যায় প্রতিটি বিশ্বকাপের আগে কিছু না কিছু ঘটে আমাদের। এই জিনিসগুলো আমি খেলোয়াড় হিসেবে বলতে পারি দুই-তিনটা বিশ্বকাপ যাই খেলছি আল্লাহ্র রহমতে, প্রভাব পড়ে (পারফরম্যান্সে)।’
শান্ত এরপর রীতিমতো সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলেন ক্রিকেটাররা স্রেফ বিশ্বকাপে অভিনয় করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ওই যে অভিনয় করি যে, না আমাদের কিছু হয় না, আমরা খুবই পেশাদার ক্রিকেটার। এটা তো আপনারাও বুঝেন যে আমরা অভিনয় করি। এটা মোটেও সহজ নয়। আমার কাছে মনে হয় খেলোয়াড়রা তবু চেষ্টা করে যায় ওইটাকে (মাঠের বাইরের ঘটনা) কীভাবে দূরে রেখে আমি পারফর্ম করি দলের জন্য। কিন্তু এই জিনিসগুলো না হলে ভালো।’
তবে অন্যবারের ঘটনাগুলো থাকে নিজেদের বোর্ড, ক্রিকেটারদের মধ্যে। এবারের সমস্যাটা অনেক উপরে চলে গেছে৷ সরকার নিরপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ দলকে ভারত পাঠাতে চায় না। বিশ্বকাপের এত আগে টাইগারদের ম্যাচ ভেন্যু পরিবর্তন করাটাও নিশ্চিত নয়। শান্তও বললেন সেই কথা, ‘ এবারের ব্যাপারটা আমি বলবো যে এটা আবার একটু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা কিভাবে হয়েছে আমি বিস্তারিত জানি না। কিন্তু যেটা হচ্ছে এটা আসলে যে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না বা পারবো আসলে কীভাবে করা যেত এই সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। এরপরও আমি বলবো অভিনয় করে হলেও ভালো মানসিকতাটা নিয়ে বিশ্বকাপে যদি আমাদের আমরা যাই, যেখানেই খেলি, ওখানে চেষ্টা করা উচিত যে কিভাবে আমি দলের হয়ে ভালো করতে পারি।’
