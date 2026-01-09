বোর্ড পরিচালকদের জন্যও ‘কোড অব কনডাক্ট’ চায় কোয়াব

বোর্ড পরিচালকদের জন্যও ‘কোড অব কনডাক্ট’ চায় কোয়াব
তামিম ইকবালকে বিসিবি পরিচালক নাজমুল ইসলামের করা '’ভারতের দালাল’ মন্তব্য ঘিরে দেশের ক্রিকেটপাড়া এখন উত্তাল। ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (কোয়াব) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এরপর সংবাদ সম্মেলনে তারা বিসিবি পরিচালকদের জন্যও কোড অব কনডাক্ট চেয়েছে।
ক্রিকেটারদের জন্য কোড অব কনডাক্ট আছে। তারা কি বলতে পারবে কি পারবে না সবই লিখিত আছে। এবার কোয়াবের পক্ষে বোর্ড পরিচালকদের জন্যও কোড অব কনডাক্ট চালুর দাবি জানান সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন।
তিনি বলেন, ‘দায়িত্বশীল কোনো জায়গায় যারাই থাকে তাদের কোড অব কনডাক্ট থাকা উচিত। আপনি একজন সাধারণ পাবলিক হয়ে যেকোনো কথা বলতে পারেন। কিন্তু আপনি যখন একটা দায়িত্বশীল জায়গায় বসে আছেন, আপনার অফিসে কিন্তু আপনার জবাবদিহিতা আছে। আপনি চাইলেই কিন্তু অনেক কিছু বলতে পারবেন না। তো এই বিষয়টা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। আমি জানি না এটার কোনো রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে কিনা যে পরিচালকদের কতটুকু কী বলতে পারবেন না বলতে পারবে। তবে আমরা যেটা বলেছি, এটা অবশ্যই আমরা এটা নিন্দা জানাই। কোনো এটা শুধু তামিম ইকবাল না, বাংলাদেশের কোন ক্রিকেটারকে নিয়েই এই ধরনের মন্তব্য করাটা উচিত না।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একজন সাবেক অধিনায়ক, ভাইস প্রেসিডেন্টও একজন সাবেক অধিনায়ক, আরেকজন সাবেক অধিনায়ক আছেন এবং সাবেক খেলোয়াড় আছেন কমিটিতে। সেখান থেকে একজন সাবেক অধিনায়ককে ভারতের দালাল বলা তাদের জন্য অপমানজনক কিনা প্রশ্নে মিঠুন বলেন, ‘ক্রিকেটকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। এখানে যখন একজন সাবেক অধিনায়ক, একজন না দুইজন সাবেক অধিনায়ক, যখন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আছেন, তারপরেও সেই ক্রিকেট বোর্ড থেকে এই ধরনের কথা যখন বলে, এখন আমি জানি না উনারা কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা বা তারা উনারা এটা নিয়ে কী করবেন। বাট এটা আসলে সত্যিই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’
