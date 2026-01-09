  2. খেলাধুলা

গুরবাজের রুমে আকুর হানা, ক্ষুব্ধ ঢাকা ক্যাপিটালস

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা ক্যাপিটালসের সিইও আতিক ফাহাদ যেন বিসিবি, বিপিএল গর্ভনিং কাউন্সিল ও বিসিবি অ্যান্টি করাপশন ইউনিটের (আকু) বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় নিয়ে বসেছিলেন।

শুক্রবার ঢাকা ক্যাপিটালসের টিম হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে একের পর এক অভিযোগ করতে থাকেন তিনি। এরমধ্যে দলটির আফগান ব্যাটার রহমানউল্লাহ গুরবাজের রুমে আকুর জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ ঝাড়েন আতিক।

শুক্রবার সিলেটে আতিক বলেন, ‘আজকে (শুক্রবার) সকালের একটা ঘটনার কথাই বলি আমাদের একজন বিদেশী খেলোয়াড়, গুরবাজ। সকাল সাতটা কি আটটার দিকে ঘুমিয়েছে সে। ওই সময় তার রুমের মধ্যে হুট করে কয়েকজন এসে ঢুকে পড়ে৷ সেটা টিম ম্যানেজার বা খেলোয়াড় কাউকেই জানায়নি, শুধু দরজায় নক করছে আর ঢুকে পড়ছে।’

গুরবাজ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন উল্লেখ করে আতিক বলেন, ‘গুরবাজ এসে বললো কি হচ্ছে এটা? সে দশ পনেরো মিনিট ধরে সংশয়ে ছিল যে কি হচ্ছে! কারণ তার কাঁচা ঘুম সে বুঝছিল না কি হচ্ছে। পরে জানা যায় তারা অ্যান্টি করাপশনের লোকজন। তারা গুরবাজের মোবাইল চেক করলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলো।’

পুরো ঘটনায় হতবিহ্বল গুরবাজ নাকি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে যোগাযোগ করে। এ নিয়ে আতিক বলেন, ‘আকুর লোকজন যাওয়ার পর গুরবাজ আফগানিস্তানের অ্যান্টি করাপশন ইউনিটকে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে এভাবে কি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে কিনা অ্যান্টি করাপশন। পরে আফগানিস্তান আফগানিস্তানের অ্যান্টি করাপশন ইউনিট থেকে তাকে বললো অবশ্যই প্রথমে ম্যানেজারকে জানাতে হবে ম্যানেজার প্লেয়ারকে জানিয়ে সময় নিবে। এরপর খেলোয়াড় সময় দেওয়ার পর পরে তাকে জেরা করতে পারে।’

এ নিয়ে ঢাকার সিইও আরও বলেন, ‘এই যে একটা প্লেয়ারকে এভাবে রুমে গিয়ে আপনার আগে থেকে না জানিয়ে বিরক্ত করা এটা আইসিসিও সমর্থন করবে না। গুরবাজ আমাকে পরে বলছে যদি এই ধরণের পরিস্থিতি হলে তো আর এখানে খেলতে আসতে পারবে না।’

