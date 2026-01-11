শেষ মুহূর্তে জ্বলে উঠলো নোয়াখালী, পেলো টানা দ্বিতীয় জয়

শেষ মুহূর্তে জ্বলে উঠলো নোয়াখালী, পেলো টানা দ্বিতীয় জয়
টানা ৬টি ম্যাচ হেরে কার্যত বিপিএলের চলতি আসর থেকে সবার আগে বিদায় ঘটে গেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের। তাদের জন্য বিপিএল এবারই প্রথম আসর। কিন্তু অভিষেক আসরকে সাফল্যের রঙে মোড়াতে না পারলেও বাজে পারফরম্যান্স দিয়ে স্মরণীয় করে রাখলো নোয়াখালীর দলটি।
কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে হঠাৎই জ্বলে উঠলো তারা। রংপুর রাইডার্সকে হারিয়ে প্রথম জয়ের দেখা পাওয়ার পর এবার ঢাকা ক্যাপিটালসকে ৪১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয়ের দেখা পেলো তারা। টানা দুই জয়ে প্লে-অফে খেলার সম্ভাবনা কাগজে-কলমে টিকিয়ে রাখলো নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ৮ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট অর্জন করলেও টেবিলের তলানীতেই রইলো তারা।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান করে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। জবাব দিতে নেমে ঢাকা ক্যাপিটালস ১৮.২ ওভারে অলআউট হয়ে যায় ১৪৩ রানে।
ব্যাট হাতে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের এই জয়ে দারুণ অবদান রাখেন আফগান তারকা মোহাম্মদ নবির ছেলে হাসান ইশাখিল। বিপিএলের অভিষেকেই ৬০ বরে ৯২ রানের আসাধারণ এক ইনিংস খেলে নোয়াখালীকে জয় এনে দেন তিনি।
১৮৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা ঢাকা ক্যাপিটালসের ওপর ঝড় বইয়ে দেন নোয়াখালীর বোলাররা। হাসান মাহমুদ, ইহসানউল্লাহ, মেহেদী হাসান রানা ও মোহাম্মদ নবি নেন ২টি করে উইকেট। ১টি নেন আবু জায়েদ রাহী। আরেকটি হলো রানআউট।
ঢাকার হয়ে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন (২০ বলে) মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। ৩৩ রান করেন মোহাম্মদ মিঠুন ও ২৯ রান করেন শামীম হোসেন মজুমদার। নাসির হোসেন কোনো রানই করতে পারেননি।
এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ৬০ বলে ৯২ রান করেন হাসান ইশাখিল। ৪৮ রান করেন সৌম্য সরকার। ১৭ রান করেন মোহাম্মদ নবি।
আইএইচএস/