দর্শকশূন্য মাঠে নারী আইপিএলের ৩ ম্যাচ
শুরু হয়েছে মেয়েদের আইপিএল। প্রতিটি ম্যাচেই দর্শকের উপস্থিতি থাকছে চোখে পড়ার মতো। তবে দর্শক ছাড়াই তিনটি ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে এমন সিদ্ধান্ত।
আগামী ১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারির ম্যাচ তিনটি দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হবে বলে জানা গেছে। মুম্বাইয়ের পাতিল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি মাঠের গ্যালারিতে দর্শক ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচগুলো।
১৪ তারিখ ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ১৫ তারিখ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম ইউপি ওয়ারির্স এবং ১৬ জানুয়ারি মুখোমুখি হবে গুজরাট টাইটান্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।
জানা গেছে, নির্বাচনের কারণে স্টেডিয়ামে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা সম্ভব হবে না। তাই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই দর্শকশূন্য মাঠে খেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
পুলিশের তরফে এই বিষয়টি বিসিসিআই-কে জানানো হয়েছে। এর পরেই সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড।
গত ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মেয়েদের আইপিএল। ফাইনাল ৫ ফেব্রুয়ারি।
