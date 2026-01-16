অবশেষে মাঠে গড়ালো ঢাকাপর্ব, ব্যাটিংয়ে নেমে উড়ন্ত সূচনা নোয়াখালীর

অবশেষে মাঠে গড়ালো ঢাকাপর্ব, ব্যাটিংয়ে নেমে উড়ন্ত সূচনা নোয়াখালীর
এবারের বিপিএলে ঢাকা পর্বে প্রথম দিন খেলা হয়নি। ক্রিকেটারদের বয়কটের কারণে যে দুটি ম্যাচ বৃহস্পতিবার স্থগিত হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আজ মাঠে গড়াচ্ছে।
মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি চট্টগ্রাম রয়্যালস আর নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ম্যাচে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমেছে নোয়াখালী, করেছে উড়ন্ত সূচনা।
৫ ওভারে নোয়াখালী তুলেছে ১ উইকেটে ৪৭ রান। সৌম্য সরকার ৮ বলে ১৪ করে আউট হয়েছেন। নবিপুত্র হাসান এসাখিল ১৫ বলে ২৪ আর জাকের আলী ৮ বলে ৫ রানে অপরাজিত আছেন।
৭ ম্যাচে ৫ জয় নিয়ে চট্টগ্রাম রয়্যালস আছে দুই নম্বর অবস্থানে। ৮ ম্যাচে ২ জয়ে টুর্নামেন্ট থেকে এরই মধ্যে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের।
এমএমআর/এমএস