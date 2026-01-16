বিপিএল ইস্যুতে বিসিবি পরিচালক
যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন এমন চাপে ছিলাম
সিলেটে একদিন খেলা বন্ধ, এরপর চট্টগ্রামে খেলা না নেওয়া। সিলেটেই চট্টগ্রামের খেলা আয়োজন! এরপর ঢাকায় ফিরেই ক্রিকেটারদের বয়কটে প্রথম দিন খেলা না হওয়া। সবমিলিয়ে এবারের বিপিএলে গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু বেশ চাপেই আছেন। আর মিঠুকে এটা এই চাপকে তুলনা করেছেন যখন নতুন বিয়ে করেছিলেন সেই দিনের সময়ের সঙ্গে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই উত্তাল ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটাঙ্গন। বুধবার বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম ক্রিকেটারদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। ঐদিন রাতেই ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব জানিয়ে দেয় নাজমুল পদত্যাগ না করলে ক্রিকেট বয়কট করবেন তারা। ওইদিন রাতেই ক্রিকেটারদের সঙ্গে একদফা মিটিং করেন মিঠু। এ নিয়ে কাল সারাদিনেও সমাধান আসেনি, বিপিএলও মাঠে গড়ায়নি। সারাদিনই দৌড়ের উপর থাকতে হয়েছে মিঠুকে। পরে মাঝরাতে অবশেষে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকে সমাধান করতে পেরেছেন মিঠু।
মাঝের সময়টার চাপ নিয়ে বিসিবির এই বর্ষিয়ান পরিচালক বলেন, ‘এটা মনে হচ্ছে যে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন চাপে ছিলাম। সেরকম চাপ মনে হয়েছে। নয়তো এসএসসি পরীক্ষার চাপের মতো।’
গতকাল দুপুর গড়াতেই নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে অব্যাহতি দেয় বিসিবি। তবু কেনো দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়ালো না এই প্রশ্নে কোয়াব সভাপতি মিঠুন বলেন, মিঠু ভাইকে সে সময় ফোন করেও বলেছি যে আমরা হোটেলে অপেক্ষা করছি। ক্রিকেটাররা তাঁর সঙ্গে কথা বলবে। তখনো তিনি বোর্ডের বিভিন্ন ইস্যুতে আটকে গেছেন। তিনি তখন আসতে পারেননি। আমরা দ্বিতীয় ম্যাচে খেলব, এমন কোনো জায়গাতেও পৌঁছাতে পারিনি।’
এসকেডি/এমএমআর