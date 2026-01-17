কিপিং উপভোগ করা ইমন ভালো সুযোগ দেখছেন
অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের পর ঘরোয়া হোক বা আন্তর্জাতিক কোনো টুর্নামেন্টেই কিপিং করার খুব একটা সুযোগ হয়নি পারভেজ হোসেন ইমনের। তবে এবারের বিপিএলে শুরু থেকেই সিলেট টাইটান্সের উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। অনেকদিন পর কিপিং করে উপভোগ করছেন ইমন, একই সঙ্গে এটিকে সুযোগ হিসেবেও দেখছেন।
গতকাল (শুক্রবার) মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ৫ রানে হেরেছে সিলেট টাইটান্স। ম্যাচ শেষে কিপিং নিয়ে ইমন বলেন, ‘আমি আসলে কিপিং উপভোগ করছি। ডিআরএস নিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলি, ক্যাপ্টেন বোলারের ডিসিশন থাকে। কিপিং অনেক দিন পর করছি। সেভাবে কিপিং করা হয় না। আমার জন্য ভালো সুযোগ। উপভোগ করছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে।’
গতকাল সিলেটের জন্য লক্ষ্য ছিল ১৪৮। তাড়া করতে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাখায় ইমন বলেন, ‘এই রান তাড়া করা কঠিন না। তবে সেকেন্ড হাফে উইকেট একটু ভিন্ন আচরণ করছিল। বল একটু এক্সট্রা বাউন্স করছিল প্রথম ইনিংসের তুলনায়। সহজই ছিল। একটা দুইটা বাউন্ডারি হলে তাড়া করা সহজ হতো। (মঈন আলী থাকা পর্যন্ত) হ্যাঁ পুরো কনফিডেন্স ছিল। আউট হওয়ার আগপর্যন্ত ছন্দে ছিল, যেভাবে খেলছিল। আমাদের বোলাররাও এটা করতে পারতো। সমস্যা নেই, পরের ম্যাচে পারবে।’
এলিমিনেটরে খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে সিলেটের। হারলেই বাদ পড়তে হবে, আবার ফাইনালে উঠতে জিততে হবে টানা দুই ম্যাচ। এ নিয়ে ইমন বলেন, ‘অবশ্যই জয়ের মাইন্ডসেটই থাকতে হবে সবসময়। আমরা চেষ্টা করব সেরাটা দেওয়ার। এক্সট্রা কোনো চাপ যদি নিয়ে ফেলি, নকআউট ম্যাচ তখন আরও কঠিন হয়ে উঠবে। নরমাল প্রসেস অনুযায়ী খেললে ভালো।’
এসকেডি/আইএন