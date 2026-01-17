‘আমি হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, শান্ত ভাই বুস্ট আপ করেছে’

‘আমি হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, শান্ত ভাই বুস্ট আপ করেছে’
২ ওভারে ২৫ রানের সমীকরণ। ১৯তম ওভারের প্রথম দুই বলেই মঈন আলীর বিপক্ষে টানা দুই ছক্কা হজম করলেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের রিপন মন্ডল। ততক্ষণে সবাই ধরেই নিয়েছিল এই ম্যাচ সিলেট টাইটান্সই জিততে যাচ্ছে।
তবে ঠিক পরের বলেই দারুণ পরিকল্পনায় মঈন আলীকে ফেরালেন রিপন, শেষ পর্যন্ত ম্যাচও জিতলো রাজশাহী। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে রিপন শুনিয়েছেন মঈনকে আউট করার পরিকল্পনার কথা। দুই ছক্কা হজম করার পর শান্ত এসে রিপনকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করে তোলেন।
গতকাল (শুক্রবার) মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেট টাইটান্সকে ৫ রানে হারিয়েছে রাজশাহী। ৩৪ রান খরচায় ৪ উইকেট নেওয়া রিপন হয়েছেন ম্যাচসেরা। ১৯তম ওভারে মঈনকে আউট করা নিয়ে এই ডানহাতি পেসার বলেন, ‘প্ল্যান ছিল উনি (মঈন আলী) সেট ব্যাটার। বড় ব্যাটার। এই পাশে টেইলএন্ডার ছিল শহিদুল (ইসলাম) ভাই। আমাদের প্ল্যান ছিল উনাকে এক রান দেওয়া। উনি প্রথম ২ বলে ছক্কা মেরেছেন। আমি তখন হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। (নাজমুল হোসেন) শান্ত ভাই অনেক সাহায্য করেছেন, বুস্ট আপ করেছে। যতটা আত্মবিশ্বাস দেওয়া দরকার উনার থেকে পেয়েছি, সাপোর্টও পেয়েছি। বিশ্বাস ছিল যদি মঈন ভাইকে আউট করতে পারি ইনশাআল্লাহ এখান থেকে জিতব।’
নিজের বোলিং নিয়ে পরে রিপন জানান, ‘বোলার হিসেবে সবসময় দুটা অপশন হাতে রাখতে হবে। আজকে প্ল্যান ছিল উইকেট নেওয়ার। একজন ব্যাটার ছিল তাদের মঈন ভাই। রান যদি কিছু লিকও হয়ে যায় উইকেট বের করতে পারলে ম্যাচ আমাদের হাতে চলে আসবে, এমনই ছিল প্ল্যান।’
শেষদিকে ১ বলে সিলেটের প্রয়োজন ছুইল ৮ রান। তবে বিনুরা ফার্নান্দো টানা দুই ওয়াইড দেওয়ায় টেনশনে পড়ে যান রাজশাহীর ক্রিকেটাররা, ‘একটু টেনশন তো থাকবেই। (বিনুরা) আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বোলার। হয়তো ক্র্যাম্প হয়েছে। ২ বল ওয়াইড হওয়ায় একটু চাপ ছিল, তবে বিশ্বাস ছিল সে ইনশাআল্লাহ পারবে।’
