  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪৩ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

বৃষ্টির কারণে সঠিক সময়ে হয়নি টস। ১৯ মিনিট দেরিতে হওয়া সেই টস জিতেছে বাংলাদেশ। টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম।

বুলাওয়েতে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ও মাঠ ভেজা থাকার কারণে বিলম্ব হয়েছে টস হতে। তবে আপাতত বৃষ্টি থেমে যাওয়ায়। তবে খেলা শুরু হচ্ছে সঠিক সময়েই।

এবারের আসরে দুই দলেরই এটি প্রথম ম্যাচ। দুই দলই এই আসরে ফেবারিট। ভারত এই টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। অন্যদিকে, ২০২০ সালে ভারতকে হারিয়েই প্রথমবার এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ।

দুই দলের সবশেষ সাক্ষাত হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে। যেখানে ফাইনালে মাত্র ১৯৮ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায়। পরে ভারতের যুবাদের ১৩৯ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৫৯ রানে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ একাদশ

রিফাত বেগ, জাওয়াদ আবরার, আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), কালাম সিদ্দিকি আলীন, রিজন হোসেন, ফরিদ হাসান ফয়সাল (উইকেটকিপার), সামিউন বাসির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, আল ফাহাদ, সাদ ইসলাম রাজিন, ইকবাল হোসেন

ভারত একাদশ

আয়ুষ মাত্রে (অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশি, বেদান্ত ত্রিবেদী, বিহান মালহোত্রা, অভিঘ্যান কুণ্ডু (উইকেটকিপার), হর্ষবংশ পাঙ্গালিয়া, আর এস অম্ব্রিশ, কনিষ্ক চৌহান, খিলান প্যাটেল, হেনিল প্যাটেল, দীপেশ দেবেন্দ্রন।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।