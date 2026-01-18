  2. খেলাধুলা

‘আমরা নাম নয় পারফর্মার খুঁজেছি’

প্রকাশিত: ০১:২১ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রথমবার বিপিএলে অংশ নিয়েই ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছে রাজশাহী। ১০ ম্যাচে ৮ জয় ও ২ হারে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে প্লে অফ নিশ্চিত করেছে তারা। বিপিএলে সাধারণত প্লে অফে বড় তারকা উড়িয়ে আনার প্রচলন আছে। তবে রাজশাহী এই পথে হাঁটবে না। তারা নাম নয় পারফর্মার দেখেছে বলে জানিয়েছেন রাজশাহীর বোলিং কোচ তারেক আজিজ খান।

গতকাল ম্যাচ শেষে তারেক বলেন, ‘রাজশাহীর দলের দিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, বড় নাম নয়, আমরা পারফর্মার খুঁজেছি। এই দলে আসলে কোন পারফর্মারের ঘাটতি রয়েছে, সে ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট খোঁজ খবর রাখছেন।’

অবশ্য রাজশাহীর পারফরম্যান্স দেখলে সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। নাজমুল হোসেন শান্ত ও তানজিদ হাসান তামিমের মতো দেশীয় দুই তারকা ক্রিকেটারকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রাজশাহী। এরপর নিলাম থেকে মুশফিকুর রহিম, তানজিম হাসান সাকিব, আকবর আলী, রিপন মন্ডল, আবদুল গাফফার সাকলাইনদের রাজশাহী দলে ভিড়িয়েছে। সর্বোচ্চ ৩২৯ রান শান্ত দলটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ডেথ ওভারে একাধিক ম্যাচ জিতিয়েছেন রিপন মন্ডল।এবারের বিপিএলে দুইবার তিনি ম্যাচসেরা হয়েছেন।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্স যে একটা দল হিসেবে খেলছে এবারের বিপিএলে, সেটা তাদের পারফরম্যান্স দেখলেই বোঝা যায়। মিরপুরে গতকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘দলগত খেলাটাই রাজশাহী খেলছে। ম্যাচ ধরে ধরে এগোচ্ছি আমরা। দলে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলিয়ে সবাইকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।’

চট্টগ্রামের বিপক্ষে গত রাতে ম্যাচসেরা হয়েছেন আকবর আলী। তার ৪১ বলে ৪৮ রানের ইনিংসের সুবাদেই লো-স্কোরিং থ্রিলার জিতেছে রাজশাহী। ক্রিকেটারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাতে হচ্ছে বলে আকবরের মতো ক্রিকেটার নিয়মিত হতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন তারেক। তিনি বলেন, ‘দলীয় সমন্বয়ের কারণে আসলে জায়গা ধরে রাখা কঠিন। জিসানকে এখনো আমরা সুযোগ দিতে পারিনি। আকবরের এটা তৃতীয় ম্যাচ। চাপের মধ্যে আকবর ঠান্ডা মাথায় ভালো খেলতে পারে।’

