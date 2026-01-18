  2. খেলাধুলা

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
সহজ জয়ে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু করলো বাংলাদেশ

শারমিন আক্তার সুপ্তা ও সোবহানা মোস্তারির ব্যাটে প্রথম ইনিংসে লড়াকু সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ নারী দল। পরে নাহিদা, রিতুমনির বোলিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে সহজ জয়ে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু করেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।

নেপালের মুলপানি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ২১ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রানের সংগ্রহ গড়ে জ্যোতি-শারমিনরা। জবাবে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রানে থামে যুক্তরাষ্ট্রের ইনিংস।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দিশা ধিংরা ও চেতনা পাগিদ্যালার জুটিতে ভালো শুরু পায় যুক্তরাষ্ট্র। দিশা ২৩ আর চেতনা করেন ৩৬ রান। এরপর নাহিদার ঘুর্নিতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে মার্কিন মেয়েদের ব্যাটিং লাইনআপ।

এলা ক্লারিজ ৪, চুধাসামা ৯, পুজো গণেশ ৫, তারানুমা চোপড়া ১০ এবং মাদভানা অপরাজিত ১২ রান করেন। ঋতু সিং ৪টি চার ও ২ ছক্কায় ১৩ বলে ৩৩ রানের একটি ক্যামিও ইনিংস খেলেন। বাংলাদেশের হয়ে ৪টি উইকেট নেনে নাহিদা, ৩টি ঋতু মনি এবং ২টি উইকেট নেন রাবেয়া।

এর আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ২৬ রানে প্রথম উইকেট হারায় বাংলাদেশ। দুই ওপেনার দিলারা আক্তার এবং জুয়ারিয়া ফেরদৌস, ১৭ রান করে আউট হন। সুপ্তা ৮ চার এবং এক ছক্কায় ৩৯ বলে ৬৩ রানের ইনিংস খেলেন। জ্যোতি ২, সোবহানা মোস্তারি ৩২, স্বর্ণা আক্তার অপরাজিত ১৬ এবং রাবেয়া খান অপরাজিত ৬ রান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে মাহি মাদভানা ৩টি এবং ঈশানী ভাঘেলা ২টি উইকেট নেন।

