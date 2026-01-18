  2. খেলাধুলা

জোড়া সেঞ্চুরিতে রান পাহাড়ে নিউজিল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রথম দুটির মধ্যে একটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। যার ফলে তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ ম্যাচটি পরিণত হয়েছে অলিখিত ফাইনালে। এই ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে নিউজিল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর করে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৩৭ রানের বিশাল স্কোর গড়ে তুলেছে।

টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠায় স্বাগতিক ভারত। অধিনায়ক শুভমান গিলের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করলেন হর্ষিত রানা ও আর্শদিপ সিং। শুন্য রানে হেনরি নিকোলসকে সাজঘরে ফিরিয়ে দেন আর্শদিপ সিং। ৫ রান করে হর্ষিত রানার বলে আউট হন ডেভন কনওয়ে।

এরপরই উইল ইয়ং এবং ড্যারিল মিচেলের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায় নিউজিল্যান্ড। ৫৩ রানের জুটি গড়েন তারা দু’জন। ৩০ রান করে উইল ইয়ং আউট হলেও ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপস বিশাল এক জুটি গড়ে কিউইদের বিশাল সংগ্রহের ভিত গড়ে দেন। তারা দু’জন গড়েন ২১৯ রানের বিশাল এক জুটি।

১৩১ বলে ১৩৭ রান করেন ড্যারিল মিচেল। ১৫ বাউন্ডারি ও ৩ ছক্কায় সাজানো ছিল তার ইনিংস। ৮৮ বলে ১০৬ রান করে আউট হন গ্লেন ফিলিপস। ২৮ রান করেন মিচেল ব্রেসওয়েল। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৩৭ রান করে কিউইরা।

আইএইচএস/

