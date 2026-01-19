নিউজিল্যান্ড ম্যাচের আগে বাংলাদেশের অনুশীলনে ‘ভেজা বল’
জিম্বাবুয়েতে চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রায় প্রতি ম্যাচেই হানা দিচ্ছে বৃষ্টি। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচেও বৃষ্টিতে পুরো খেলা হয়নি। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর দেড়টায় নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের যুবারা। এই ম্যাচের আগে বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে ভেজা বলে অনুশীলন করে প্রস্তুত হচ্ছে আজিজুল হক তামিমের দল।
প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে বৃষ্টি আইনে ১৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। ওই এক ম্যাচেই তিনবার বৃষ্টি এসেছে- টসের আগে একবার এবং ভারত ও বাংলাদেশের ইনিংসে একবার করে। বাংলাদেশের ব্যাটিং ইনিংসে বৃষ্টি আসার পর ৪০ রানে শেষ ৮ উইকেট হারায় তামিমের দল। ফলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের আগে বৃষ্টির জন্য আলাদা অনুশীলন করছে বাংলাদেশ।
জিম্বাবুয়ে থেকে পাঠানো ভিডিও বার্তায় পেসার আল ফাহাদ এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এখানে তো বৃষ্টি আছে, আমরা ওইভাবেই অনুশীলন করছি। বল একটু ভিজিয়ে অনুশীলন করছি, কীভাবে এই কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়, সেটার প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
প্রথম ম্যাচেই পাঁচ উইকেট নিয়ে দারুণ শুরু করেছেন আল ফাহাদ। এই সাফল্য পরের ম্যাচগুলোতে আত্মবিশ্বাস যোগাবে বলে বিশ্বাস করেন তিনি। ফাহাদ বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে অনেক। প্রথম ম্যাচেই পাঁচ উইকেট পেয়েছি। সামনের ম্যাচে আমাকে এটা অনেক আত্মবিশ্বাস দেবে।’
পাঁচ উইকেট পাওয়ার তৃপ্তির কথাও লুকাননি এই বোলার। তিনি বলেন, ‘একজন বোলার হিসেবে যে কোনো ম্যাচেই পাঁচ উইকেট পাওয়া বিশেষ অনুভূতির। আলহামদুলিল্লাহ ভালো করছি, ভালো লাগছে।’
সামনের দুটি ম্যাচ নিয়েও আশাবাদী পুরো দল। ফাহাদ বলেন, ‘আত্মবিশ্বাস আছে, ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো কিছু করবো। নিউজিল্যান্ড আর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে ম্যাচগুলো আছে, সবাই অনেক আত্মবিশ্বাসী।’
