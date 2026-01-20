উইজডেনের বর্ষসেরা একাদশে মোস্তাফিজ
গত বছর টি-টোয়েন্টি সংস্করণে দারুণ পারফরম্যান্স করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ, দুটোতেই বেশ উজ্জ্বল ছিলেন তিনি। সেই পারফরম্যান্স দিয়ে উইজডেনের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে গত বছর টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সংখ্যা বেড়েছিল। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ তো ছিলোই। সব ধরনের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির পারফরম্যান্স আমলে নিয়েই একাদশটি তৈরি করেছে উইজডেন।
২০২৫ সালে অন্তত ১৫০ ওভার বোলিং করা বোলারদের মধ্যে তার বোলিং গড় ছিল ১৮.০৩। যা কিনা সবার চেয়ে সেরা। কোনো পেসার এতটা মিতব্যয়ী ছিলেন না তার মতো। স্ট্রাইকরেটে শুধু ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার ছিলেন এগিয়ে। রান আটকে রাখার পাশাপাশি নিয়মিত উইকেটও নিয়েছেন মোস্তাফিজ।
গত বছর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪৩ ইনিংসে শিকার করেন ৫৯ উইকেট। ওভারপ্রতি রান দেন মাত্র ৬.৭৮, স্ট্রাইক রেট ১৫.৯। ১৫৬.৫ ওভার বোলিং করে ১১ রানে ৩ উইকেট ছিল তাঁর সেরা পারফরম্যান্স।
উইজডেনের এই একাদশে ওপেনিংয়ে আছেন ভারতের অভিষেক শর্মা ও ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। স্পিন বিভাগে সুনীল নারাইন ও বরুণ চক্রবর্তী, পেস আক্রমণে মোস্তাফিজের সঙ্গে জ্যাকব ডাফি এবং অলরাউন্ডার হিসেবে স্যাম কারেন ও জেসন হোল্ডার জায়গা পেয়েছেন।
উইজডেনের বর্ষসেরা (২০২৫) টি-টোয়েন্টি একাদশ
অভিষেক শর্মা, ফিল সল্ট, দেভাল্ড ব্রেভিস, স্যাম কারেন, ডনোভান ফেরেইরা, টিম ডেভিড, সুনীল নারাইন, জেসন হোল্ডার, জ্যাকব ডাফি, মোস্তাফিজুর রহমান, বরুণ চক্রবর্তী।
