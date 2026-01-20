অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ বাংলাদেশের যুবাদের
বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে তীরে এসে তরি ডুবিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ২৩৯ রানের লক্ষ্য বৃষ্টির কারণে কমিয়ে আনা হয় ২৯ ওভারে ১৬৫ রানে। দারুণভাবে এগোচ্ছিল বাংলাদেশের যুবারা। কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতনে ২২ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রানে অলআউট হয়ে ১৮ রানে পরাজিত হতে হয়।
বিশ্বকাপের হতাশার শুরুর পর আজ মঙ্গলবার সেই হতাশা দূর করতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে দুপুর দেড়টায় বুলাওয়েতে মাঠে নামবে আজিজুল হাকিম তামিমরা।
২০২০ বিশ্বকাপে শিরোপা জেতার পথে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে পা রেখেছিল বাংলাদেশ মাহমুদুল হাসান জয়ের সেঞ্চুরিতে। সেই ম্যাচটা নিশ্চিতভাবেই প্রেরণা জোগাবে।
তবে মূল চিন্তার কারণটা হলো বৃষ্টি। ভারতের বিপক্ষে বৃষ্টির কারণে কয়েক দফা খেলা বন্ধ থাকার পর মাঠে ফিরলেও ডিএলএস পদ্ধতিতে হারতে হয়েছে ম্যাচটি। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ড প্রথম ম্যাচ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে।
বৃষ্টির কারণে সেটি হয়েছে পরিত্যক্ত। বাংলাদেশের এখনও সুপার সিক্সে যাওয়ার ভালো সম্ভাবনা থাকলেও বৃষ্টির ভয়টাই দুশ্চিন্তাই ফেলছে বারবার।
আগের ম্যাচের ভুলগুলো শুধরে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাংলাদেশের যুবারা। অযথা উইকেট বিলিয়ে না দিলে সম্ভব জয় আদায় করে মাঠ ছাড়া। কিউই যুবাদের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই লক্ষ্যাটা সেটাই।
বোলাররা ভালোই ফর্মে রয়েছে। বিশেষ করে আল ফাহাদ গত ম্যাচে শিকার করেছেন ৫ উইকেট। কিন্তু সেই অর্জন কাজে দেয়নি ব্যাটারদের ব্যর্থতায়। তাই ব্যাটাররা ঠিকঠাক দায়িত্ব নিতে পারলেই নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে আসরে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব ফেবারিট বাংলাদেশের যুবাদের।
আইএন