ভারতে আটকে পড়া ৩ দলের জন্য দেশে ফেরার বিশেষ ব্যবস্থা

ভারতে আটকে পড়া ৩ দলের জন্য দেশে ফেরার বিশেষ ব্যবস্থা
ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের কারণে পশ্চিম এশিয়ার আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারত ছাড়তে পারেনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশন শেষ করা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। অবশেষে তাদের জন্য এলো সুখবর। সপ্তাহান্তে ভারত ছাড়ছে তিন দলই।
ক্রিকেটবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বাই থেকে চার্টার্ড বিমানে ভারত ছাড়বে ইংল্যান্ড দল। আর আলাদা চার্টার্ড বিমানে করে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারত ত্যাগ করবে। দুই দলই বর্তমানে অবস্থান করছে কলকাতায়।
ইংল্যান্ড সরাসরি লন্ডনের উদ্দেশে উড়াল দেবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথমে জোহানেসবার্গ যাবে। সেখান থেকে উইন্ডিজ দল অ্যান্টিগার উদ্দেশে রওনা দেবে। দুই দলেরই ঠিক কখন যাত্রা শুরু হবে তা এখনো নিশ্চিত হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে রোববারই তারা রওনা দেবে।
দক্ষিণ আফ্রিকা দলের কিছু সদস্য টিম ম্যানেজমেন্টসহ কেশব মহারাজ, জেসন স্মিথ ও জর্জ লিন্ডে, রোববার নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। আগামী ১৫ মার্চ শুরু হওয়া সীমিত ওভারের সিরিজে অংশ নিতে তারা সেখানে যাচ্ছেন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল কলকাতায় অবস্থান করছে। গত ৪ মার্চ প্রথম সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিদায় নেয় নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে। এর আগে, ১ মার্চ সুপার এইটের শেষ ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে বিদায় নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
