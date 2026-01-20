অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
৩৯৭ দলীয় সংগ্রহের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার যুবারা জিতলো ইতিহাস গড়ে
চলমান অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করেছে করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার যুবারা। এরপর জিতেছেও সর্বোচ্চ রানের ব্যবধানে। জেসন রোলস ও অধিনায়ক মুহাম্মেদ বুলবুলিয়ার সেঞ্চুরিতে প্রোটিয়াদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩৯৭।
সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৬৮ রান করে তানজানিয়া। ফলে যুব ওয়ানডেতে প্রোটিয়ারা তাদের সর্বোচ্চ ৩২৯ রানের ব্যবধানে জিতেছে।
গতকাল নামিবিয়ার উইন্ডহোকে শুরু থেকেই দাপুটে ছিল প্রোটিয়া যুবারা। প্রথম ১৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ দাঁড়ায় ৯৩। এরপর অবিশ্বাস্য জুটি গড়েন বুলবুলিয়া এবং রোলস।
১৭৬ বলে তারা স্কোরবোর্ডে ২০১ রান যোগ করেন। যুব ক্রিকেটের জন্য যা কিনা বিশাল জুটি। বেশি আগ্রাসী ছিলেন রোলস। ১০১ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় তিনি অপরাজিত ছিলেন ১২৫ রানে ।
অন্যদিকে, আফ্রিকার অধিনায়ক বুলবুলিয়া করেন ১০৮ বলে ১০৮ রান। ইনিংসটি সাজান ১০ চার ও এক ছক্কায়। শেষদিকে পল জেমস ১৮ বলে ২ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ঝোড়ো ৪৮ রান এবং লেথাবো পাহলামোলাকা খেলেন ৫ বলে ১৬ রানের ক্যামিও। ফলে ৫০ ওভার শেষে তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ৩৯৭ রান।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপুল স্কোরের মুখে তানজানিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ অবিশ্বাস্যভাবে ভেঙে পড়ে। প্রথম পাঁচ ব্যাটারের কেউই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি।
শেষ পর্যন্ত ৩২.২ ওভারে তারা সংগ্রহ করে মাত্র ৬৮ রান। জেসন রোলস ও বায়ান্দা মাজোলা দুই করে উইকেট নেন। যদিও এই জয় ইতিহাসে বড়, যুব ওয়ানডেতে ২০০২ সালের অস্ট্রেলিয়া-কেনিয়া ম্যাচে ৪৮০ রানের দলীয় সংগ্রহ ও ৪৩০ রানের ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড এখনও অভেদ্য।
