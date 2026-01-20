টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ
প্রথম ম্যাচটা জিততে জিততে ভারতের কাছে হেরে গেলো বাংলাদেশ। বৃষ্টি বিঘ্নিত সেই ম্যাচের শেষ দিকে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারতে হয়েছিল আজিজুল হাকিমদের।
এবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি যুব টাইগাররা। বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস ভাগ্য সহায় হয়েছে বাংলাদেশের। টস জিতেই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম। ব্যাটিংয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক টম জোন্সকে।
প্রথম ম্যাচের মত বাংলাদেশের এই ম্যাচটিও বৃষ্টিবিঘ্নিত। বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি; কিন্তু বৃষ্টির বাধায় অন্তত এক ঘণ্টার বেশি বিলম্বে ম্যাচটি শুরু করতে হলো। ফলশ্রুতিতে ওভারও কাটা হলো দুই দল থেকে। ৩ ওভার করে কেটে এখন ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৪৭ ওভারের।
টস জিতে ফিল্ডিং নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশ অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম বলেন, ‘পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ব্যাটিং, বোলিংসহ সব দিক নিয়েই আমরা আলোচনা করেছি। আগের ম্যাচে আমাদের যে ভুলগুলো ছিল, সেগুলো বিশ্লেষণ করেছি এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছি। আজ আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।’
বৃষ্টির কারণে আজও ম্যাচ বিঘ্নিত হচ্ছে। আজিজুল হাকিম বলেন, ‘আমরা যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। জিম্বাবুয়েতে কখনো কখনো কন্ডিশন পরিবর্তন হয়, তাই আমাদের লক্ষ্য নিজের সেরা ক্রিকেটটা খেলা। আজ দলে আমরা দুইজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করেছি।’
নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম জোনস বলেন, ‘আমার মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে ভালো দিকগুলোর কাছে ফিরে যাওয়াটাই মূল বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে আমরা অনেক ভালো শিক্ষা পেয়েছি। আমার মনে হয়েছে তারা সত্যিই ভালো খেলেছে। তবে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো— দলের মধ্যে সংযোগ বজায় রাখা এবং আজ সেটার বাস্তবায়ন করা।’
বোলিংয়ে ভোগান্তি প্রসঙ্গে জোন্স বলেন, ‘আমার মনে হয়, দুটো কারণই কাজ করেছে। প্রথম ১৫ থেকে ২০ ওভারে আমরা যেভাবে বোলিং করেছি, তা নিয়ে আমরা খুবই গর্বিত ছিলাম, কিন্তু এরপর একটু ছন্দ হারিয়ে ফেলি। এটা বিভিন্ন কারণের সমন্বয়। আশা করি ছেলেরা ঝিমুনি কাটিয়ে উঠেছে এবং এখন মাঠে নামার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। আজ আমরা দলে দুটি পরিবর্তন এনেছি।’
আইএইচএস/