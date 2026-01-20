একই দিনে দুটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্রিকেট উত্তাপ

একই দিনে দুটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্রিকেট উত্তাপ
দ্বিপাক্ষিক সিরিজ না হলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অনেকবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। সে ধারাবাহিকতায় এবার একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুই দেশের দুটি ম্যাচ— যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশ বিরল ঘটনা।
আগেই নির্ধারিত ছিল, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত–পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচ। এবার একই দিন নারী ক্রিকেটারদের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপেও মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তান।
সোমবার এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা করেছে। প্রথমবারের মতো ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এতে অংশ নেবে পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর ‘এ’ বা দ্বিতীয় সারির দল, আর সহযোগী দেশগুলোর প্রথম সারির দল।
নারীদের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে থাইল্যান্ডে, আগামী ১৩ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সবগুলো ম্যাচই আয়োজন করা হবে ব্যাংককে।
টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তানকে আবারও একই গ্রুপে রাখা হয়েছে। গ্রুপ ‘এ’-তে এই দুই দলের সঙ্গে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও নেপাল। অন্যদিকে গ্রুপ ‘বি’-তে খেলবে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও স্বাগতিক থাইল্যান্ড।
গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টায়। একই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হবে ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ। ফলে দুটি ম্যাচ একে অপরের সঙ্গে সময়ের দিক থেকে ওভারল্যাপ করবে না। নারীদের ম্যাচটি টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হওয়ায় চার ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্ব শেষে সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। ফলে ফাইনালেও আবার ভারত–পাকিস্তান লড়াই দেখার সম্ভাবনা থাকছে।
আইএইচএস/