বৃষ্টির পেটে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ ম্যাচ, শেষ ম্যাচ ‘নক আউট’
ভারতের বিপক্ষে ৩ দফায় বৃষ্টি নেমেছিল। শেষ পর্যন্ত মোমেন্টাম হারিয়ে ম্যাচও হারে বাংলাদেশ। এতে করে চলতি যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে উঠতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের জিততেই হতো। কিন্তু বুলাওয়েতে এবার কিউইদের বিপক্ষে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ম্যাচটি ভেসে গেছে বৃষ্টিতেই। এক পয়েন্ট নিয়ে সন্তষ্ট থাকতে হচ্ছে আজিজুল হক তামিমের দলকে। এতে করে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ অঘোষিত নকআউট হয়ে গেছে।
‘বি’ গ্রুপে টানা দুই জয়ে শীর্ষে ভারত। দুই ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে বাংলাদেশ। দ্বিতীয়তে থাকা কিউইদের পয়েন্ট দুই। তাদের দুটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে জুনিয়র টাইগারদের শেষ ম্যাচ ২৩ জানুয়ারী। ওই ম্যাচ জিতলে পয়েন্ট হবে ৩। তবে যুক্তরাষ্ট্রকে হারালেই শুধু হবে না, বাংলাদেশ তাকিয়ে থাকতে হবে ২৪ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ড ও ভারত ম্যাচের দিকে। ওই ম্যাচে ভারত হারলে বাংলাদেশ ছিটকে যাবে বিশ্বকাপ থেকে। আর যদি নিউজিল্যান্ড হারে সেক্ষেত্রে সুপার সিক্সে উঠবে বাংলাদেশ।
মঙ্গলবার জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করতে নামে বাংলাদেশ। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই প্রথম উইকেটের দেখা পায় তামিমের দল। দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে কিউই ওপেনার হুগো ভোগের উইকেট তুলে নেন ইকবাল হোসেন ইমন।
৮ রান করে এই ওপেনার ফিরলে ভাঙে ১১ রানের উদ্বোধনী জুটি। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে আরিয়ান মানকে সঙ্গে নিয়ে অধিনায়ক টম জুনস দলের হাল ধরেন। দুজনে মিলে গড়েন ৪৩ রানের জুটি। তবে ১০ ওভারে নিউজিল্যান্ড ৫১ রান তোলার পর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।
এরপর কয়েক দফা বৃষ্টি কমলে মাঠ কর্মীরা মাঠ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। তবে এরপরও থেমে থেমে বৃষ্টি আসলে এক পর্যায়ে ম্যাচ রেফারি ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।
