‘হয়তো আমাদের কপালের দোষ’ শান্তর আক্ষেপ

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
চলতি বিপিএলে প্লে অফের প্রথম দিনে দুই ম্যাচই হয়েছে লো স্কোরিং। দুপুরে এলিমিনেটর ম্যাচের পর উইকেটের সমালোচনা করেছেন রংপুর রাইডার্স অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। প্রথম কোয়ালিফায়ার শেষে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রতি আসরেই সমালোচনা থাকলেও উইকেট পরিবর্তন হচ্ছে না, এর দায় কার! প্রশ্নটা শুনে শান্ত বললেন, ‘এটা আমাদের কপালের দোষ।’

মঙ্গলবার শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ালিফায়ারে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ৬ উইকেটে হেরেছে রাজশাহী। আগে ব্যাটিং করে ১৩৪ রান করে শান্তর দল, শেষ ওভারে গিয়ে জয় পায় চট্টগ্রাম। একই উইকেটে দিনের প্রথম খেলায় রংপুর ১১১ রান করে, সিলেট শেষ বলে ৬ মেরে জিতেছে।

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে উইকেট টি-টোয়েন্টি সুলভ হচ্ছে না কেনো, এর দায় কার? প্রশ্ন করা হয় শান্তকে। প্রশ্নকর্তাই তাকে উত্তরটা সহজ করে দিয়ে যখন বললেন, ‘এটা কি আপনাদের কপালের দোষ?’ শান্তও সেই সুর ধরে বললেন, ‘আসলেই হয়তো আমাদের কপালের দোষ, না হলে হয়তো ভালো উইকেট পেতাম আরেকটু।’

শান্ত আরও বলেন, ‘ব্যাটারদের হিসেবে আমার মনে হয় যে, এটি টি-টোয়েন্টি সুলভ উইকেট নয়। খুবই কঠিন, বিশেষ করে ব্যাটারদের জন্য। যদি পুরো ৪০ ওভারের ব্যাটিং দেখেন, প্রত্যেকটা ব্যাটারদের ভুগেছে; দেশি-বিদেশি সবাই। এখানে শটস খেলা যাচ্ছিল না। ব্যাটিং এবং বোলিং দুই দিক থেকেই আরেকটু ভালো উইকেট আমরা আশা করতেই পারি।’

অফস্পিনিং অলরাউন্ডার হওয়ায় মন্থর উইকেট বেশ সহায়ক ছিল চট্টগ্রাম অধিনায়ক শেখ মেহেদীর জন্য। রাজশাহীর বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে তিনি নেন ২ উইকেট। তার দলও উঠেছে ফাইনালে। তবে জিতেও মিরপুরের উইকেটের পক্ষে সায় দিলেন না মেহেদী।

তিনি বলেন, ‘আসলে এটি টি-টোয়েন্টি ঘরানার উইকেট ছিল না। সিলেটে লম্বা সময় খেলার কারণে এমন হতে পারে। তবে আশা করছিলাম এবার আরও ভালো উইকেট হবে। যেহেতু কিউরেটর বদল হয়েছে, সবার প্রত্যাশা ছিল যে টি-টোয়েন্টিতে যে ধরনের উইকেট হয়, সেরকম পাব। কিন্তু তা হয়নি। সেদিক থেকে আমরা হতাশ।’

এর আগে দিনের প্রথম খেলা শেষে রংপুর অধিনায়ক লিটনও উইকেট নিয়ে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘টি-টোয়েন্টির জন্য এটি কোনোভাবেই আদর্শ উইকেট নয়। কোয়ালিফায়ার ম্যাচে আরও ভালো উইকেট প্রত্যাশা করেছিলাম। উইকেট অনেক কঠিন ছিল, দুই দলই সংগ্রাম করেছে। কোয়ালিফায়ার বা ডু-অর-ডাই ম্যাচে উইকেট যদি সম্পূর্ণ বোলারের ফেভারে থাকে, তবে সেটা ক্রিকেটের জন্য ভালো নয়। উইকেট আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল যাতে খেলাটা ক্রিকেটের মতো হয়।’

