  2. খেলাধুলা

আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া আইসিসির কাছে ‘বিচ্ছিন্ন’ ঘটনা

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৫ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
হিন্দু উগ্রবাদীদের হুমকির মুখে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে নজীরবিহীনভাবে বাদ দিয়ে দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। এরপর পুরো বাংলাদেশ দলের ভারতে নিরাপত্তা শঙ্কা জানিয়ে শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপের ম্যাচ স্থানান্তরের আবেদন জানিয়ে আইসিসিতে চিঠি দেয় বিসিবি। নানা আলোচনার পর আজ আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের অনুরোধ মানবে না তারা। সে সঙ্গে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়াকেও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দাবি করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ বিসিসিআই জানায়নি। তবে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো মুস্তাফিজকে আইপিএলে মাঠে নামালে সহিংসতার হুমকি দিয়েছিল। সেজন্যই তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিসিবিও তাদের দল ভারতে না পাঠানোর ঘোষণা দেয়। এরপর বিসিবি আইসিসিকে চিঠিতে লেখে, একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা দিতে ভারত সরকার অপারগ, সেখানে বাংলাদেশের পুরো দল, অফিসিয়াল, দর্শক ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা কিভাবে দেওয়া হবে!

কিন্তু মুস্তাফিজের ঘটনার সঙ্গে বিশ্বকাপের নিরাপত্তা শঙ্কার যোগসূত্র পায়নি আইসিসি। অংশগ্রহণকারী ২০ দলের কেউই ভারতে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে নেই বলে বিবৃতি দিয়েছে তারা।

আইসিসির দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো বিশ্বাসযোগ্য হুমকি নেই। তারা বলেছে, ‘আইসিসি স্বতন্ত্র নিরাপত্তা মূল্যায়ন, ভেন্যুভিত্তিক ব্যাপক নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও আয়োজক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছে- যার সবকটি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, ভারতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা বা সুরক্ষার বিষয়ে কোনো বিশ্বাসযোগ্য বা যাচাইযোগ্য হুমকি নেই।’

আইসিসি মনে করে, বিসিবি তাদের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণ ‘অপ্রাসঙ্গিক’ ও ‘বিচ্ছিন্ন’ একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করছে। বিসিবি তাদের কোনো একজন খেলোয়াড়ের একটি ঘরোয়া লিগে অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বিশ্বকাপের ভেন্যুর সঙ্গে জড়াচ্ছে, যার সঙ্গে বিশ্বকাপের নিরাপত্তা কাঠামোর কোনো সম্পর্ক নেই।

