হেলিকপ্টারে এলো বিপিএলের ট্রফি, হলো জমকালো উন্মোচন
ঘড়ির কাঁটায় তখন সাড়ে চারটার একটু বেশি, মিরপুরের আকাশ থেকে শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নেমে এলো সাদা-কালো রংয়ে মোড়ানো হেলিকপ্টার। সেটি মাটিতে অবতরন করতেই বিপিএলের বহুল আকাঙ্খিত হীড়া খচিত ট্রফি হাতে নেমে এলেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ব্যাটার আকবর আলী ও নারী দলের সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন।
বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এই দুজনের নেতৃত্বেই দুটো টুর্নামেন্ট জিতেছে। সালমা খাতুনের অধীনে ২০১৮ সালে নারী এশিয়া কাপ ও আকবর জিতেছেন ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ।
সালমা ও আকবর, দুজনে লাল পর্দায় মোড়ানো ট্রফি এনে রাখেন পোডিয়ামে। এরপর আজকে ফাইনালের দুই অধিনায়ক রাজশাহীর নাজমুল হোসেন শান্ত ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের শেখ মেহেদী উন্মোচন করেন বিপিএলের নতুন এই ট্রফি। এই মুহূর্তে মাঠের চারপাশে কালার স্মোকের ধোয়ায় ভরে যায় হোম অব ক্রিকেটের আকাশ, তৈরি হয় জাঁকজমক পরিবেশ। এই পর্ব শেষ করে বিশেষ গাড়িতে মাঠের চারপাশ ঘোরানো হয় ট্রফিটি, এতে দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয় বাড়তি রোমাঞ্চ।
এবারের বিপিএল শুরুর আগে থেকেই আলোচনায় ছিল ২৫ লাখ টাকা খরচ করে বানানো এই ট্রফি। সাধারণত ফাইনালের আগের দিন ট্রফি উন্মোচন ও অধিনায়কদের ফটোসেশন হয়ে থাকে। তবে এবার দেখা গেলো ভিন্নতা, ফাইনাল মাঠে গড়ানোর দেড় ঘণ্টা আগে করা হলো এসব আয়োজন।
তবে শুধু ট্রফি উন্মোচন আর ফটোসেশনই নয়। এদিন ছিল জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা ও সামান্থা পারভেজের পারফরম্যান্সও। নিজের নৃত্য শেষে পুরো মাঠ ঘুরে দর্শকদের নজর কাড়েন তিশা।
৩৩ ম্যাচ আর প্রায় এক মাসের লড়াই শেষে আজ সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে বিপিএলের দ্বাদশ আসরের ফাইনাল। যেখানে মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। দুই দল এখন পর্যন্ত এই আসরে ৩ বার মুখোমুখি হয়েছে। ২ জয় নিয়ে এগিয়ে আছে চট্টগ্রাম।
প্লে অফ পর্বে প্রথম কোয়ালিফায়ারে শান্তদের হারিয়েই ফাইনালে উঠেছিল শেখ মেহেদীর দল। এর আগে রাজশাহীর অন্য একটি ফ্র্যাঞ্জাইজি বিপিএলে শিরোপা জিতলেও চট্টগ্রামের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি এখনও শিরোপার স্বাদ পায়নি। গতবারও ফাইনালে উঠেছিল তারা, কিন্তু রানার্সআপ হয়েই সন্তষ্ট থাকতে হয়। এবার বন্দরনগরীর সামনে আরও একটি সুযোগ।
