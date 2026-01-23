ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠা বিসিবি পরিচালকের পদত্যাগ

ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠা বিসিবি পরিচালকের পদত্যাগ
বিসিবির পরিচালক পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মুহাম্মদ মোখলেসুর রহমান। বোর্ডে অডিট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। সম্প্রতি রাজশাহী বিভাগের এই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিপিএলে ফিক্সিংয়ে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে। এরপর আজ (শুক্রবার) ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে পরিচালক পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন মোখলেসুর।
ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড প্রোফাইলে মোখলেসুর লিখেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অডিট কমিটির চেয়ারম্যানসহ আমার সব দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেন একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য তদন্ত নিশ্চিত করা যায়। এটি কোনোভাবেই দায় স্বীকার নয়; বরং দেশের ক্রিকেট ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি আমার দায়বদ্ধতার প্রকাশ।’
নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগের তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে চান বলেও জানান মোখলেসুর। তিনি লিখেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট আমার কাছে শুধু দায়িত্ব নয়-এটি আবেগ, ভালোবাসা ও সম্মানের জায়গা। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কষ্টের হলেও বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগত অবস্থানের চেয়ে দেশের ক্রিকেটের সুনাম সবার আগে। আমি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবো এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সবসময় বাংলাদেশের ক্রিকেটের পাশে ছিলাম, আছি, থাকবো।’
