অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
দাপুটে জয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জিতে সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল।
পুরো ৫০ ওভার খেলে ১৯৯ রানেই অলআউট হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। জবাবে ৫ উইকেট হারিয়ে ৫১ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ যুবারা।
এই জয়ে বি-গ্রুপে পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে উঠেছে বাংলাদেশ। ৩ ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট। ২ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে ভারত, তিনে নিউজিল্যান্ড ও চারে অবস্থান করছে যুক্তরাষ্ট্র।
হারেরেতে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। ১২৮ রানে তারা খোয়ায় ৭ উইকেট। সেখান থেকে দলকে দুইশর কাছাকাছি নিয়ে গেছেন আদনিথ ঝাম্ব। ৬৯ বলে ৬৮ রানের হার না মানা ইনিংস খেলেন তিনি। বাকিরা কেউ ফিফটি করতে পারেননি।
বাংলাদেশের ইকবাল হোসেন ইমন ৪১ রানে ৩টি, আল ফাহাদ, শাহরিয়ার আহমেদ আর রিজান হোসেন নেন ২টি করে উইকেট।
জবাবে দারুণ ব্যাটিংয়ে জয় পেতে একদমই কষ্ট হয়নি বাংলাদেশের যুবাদের। জাওয়াদ আবরার আর রিফাত বেগ ওপেনিং জুটিতে তুলে দেন ৭৮ রান। জাওয়াদ ৪২ বলে ৪৭ রানের ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন। রিফাতের ব্যাট থেকে আসে ৫৫ বলে ৩০।
ফিফটি হাঁকান অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। ৮২ বলে ৬৪ রানের ইনিংসে দুটি করে চার-ছক্কা হাঁকান বাংলাদেশ অধিনায়ক।
তামিম ফেরার পর রিজান হোসেন আর কালাম সিদ্দিকী মিলে বাকি পথটুকু অনায়াসে পাড়ি দিয়েছেন। রিজান ২০ আর কালাম ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন।
এমএমআর