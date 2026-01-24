ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে শান্ত
‘চিন্তা তো হচ্ছেই, অস্বীকার করার কিছু নেই’
ঢাকার ক্লাব ক্রিকেটে প্রায় অচলাবস্থা চলছে ৬ মাসে বেশি সময় ধরে। এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বাংলাদেশের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। গতকাল (শুক্রবার) শেষ হয়েছে বিপিএলের দ্বাদশ আসর। এরপর আর কবে খেলবেন জানেন না চ্যাম্পিয়ন দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ক্যারিয়ারে এমন পরিস্থিতে আগে না পড়া শান্ত ক্রিকেটার হিসেবে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় আছেন।
গত বছরের ৬ আগস্ট বিসিবি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে ঢাকার ৪০টির বেশি ক্লাব বিসিবির অধীনে সব ধরণের টুর্নামেন্ট বয়কোট করে আসছে। আর নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে খেলতে না চাওয়ায় এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা অনিশ্চিত। বলা যায় শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা বাকি। আসন্ন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ মাঠে গড়ানো নিয়েও আছে শঙ্কা।
সবমিলিয়ে সামনের সময় নিয়ে চিন্তা হচ্ছে এট অস্বীকার করলেন না টাইগারদের টেস্ট অধিনায়ক শান্ত। গতকাল মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সদ্য জেতা বিপিএল ট্রফি পাশে রেখেই শোনালেন সেই কথা। শান্ত বলেন, ‘চিন্তা তো একটু হয়। অবশ্যই চিন্তা হয়। ভবিষ্যৎ তো আমরা কেউই জানি না। খেলোয়াড় হিসেবে চিন্তা একটু হচ্ছে। এখানে অস্বীকার করার কিছু নেই। আমার কাছে মনে হচ্ছে গত এক-দেড় বছরে যেভাবে আমাদের ক্রিকেটটা চলছে, বিশেষত বাইরে যে ধরনের পরিবেশ, এটা আমাদের আসলে (মাঠের) ক্রিকেটে অনেক ব্যাহত হচ্ছে।’
টেস্ট অধিনায়ক ছাড়াও ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াবের কার্যনির্বাদী সদস্যও শান্ত। জাতীয় দলের অন্যতম সিনিয়র এই ক্রিকেটার এই সময়ে বিসিবিকে করেছেন অনুরোধ, পরে বোর্ডের কাছে দুটি অনুরোধও জানিয়েছেন নাজমুল, ‘যারা দায়িত্বে আছেন ক্রিকেট বোর্ড বা বাইরের যারা আছেন সবাই মিলে একটু সমঝোতা করে ক্রিকেটটা যেন ঠিকভাবে চালু হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। চালু বলতে (এখনো) খেলা চলছে, কিন্তু কীভাবে ক্রিকেটটা আরও সুন্দরভাবে চালানো যায় এটাই গুরুত্বপূর্ণ। খেলোয়াড় হিসেবে অনুরোধ করব, এই মুহূর্তে যেভাবে আসলে খেলা চলছে আমরা সবাই অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি আসলে কী হবে, না হবে। আমার মনে হয় সবাই নিজেদের জায়গা থেকে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করবেন, যাতে ক্রিকেটটা সুন্দরভাবে মাঠে নিয়মিত হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট হয়, এটাই গুরুত্বপূর্ণ।’
