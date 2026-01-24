  2. খেলাধুলা

এবারের শিরোপা শান্তর কাছে একটু বাড়তি ‘স্পেশাল’

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৭ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
প্রথমবার বিপিএলে অংশ নিয়েই শিরোপার স্বাদ পেয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। তবে দলটির অধিনায়কের জন্য বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া নতুন কিছু নয়। গত আসরেই ফরচুন বরিশালের জার্সিতে শিরোপার স্বাদ পেয়েছিলেন তিনি। তবে শিরোপাতেও পার্থক্য থাকে। সে কারণেই এবারের শিরোপাটার স্বাদ শান্তর কাছে বিশেষ।

ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সংবাদ সম্মেলনে এলেন রাজশাহী অধিনায়ক শান্ত। টানা দুইবার শিরোপা জিতলেন, অনুভূতি কেমন বলতেই শান্ত শুরু করলেন, ‘চ্যাম্পিয়ন হলে তো অবশ্যই ভালো লাগে। গত বছরও ভালো লেগেছে। তবে অবদান রাখতে পারলে আরও বেশি ভালো লাগে, যেটা আমার মনে হয় এ বছর করতে পেরেছি ক্রিকেটার হিসেবে, অধিনায়ক হিসেবে। এটা একটা বাড়তি ভালো লাগার বিষয়। প্রথম বিপিএল ছিল অধিনায়ক হিসেবে। কাজেই জয়টা অনেক স্পেশাল।’ 

গত আসরে ফরচুন বরিশালে তামিম ইকবালের নেতৃতে খেলেছেন শান্ত। মাত্র ৫ ম্যাচে মাঠে নামতে পেরেছিলেন, ভালো খেলতে পারেননি এক ম্যাচেও। এবার আসরে শান্ত শুরুই করেছেন সেঞ্চুরি দিয়ে। টুর্নামেন্টের চতুর্থ সর্বোচ্চ ৩৫৫ রান এসেছে তার ব্যাট থেকে। শুধু ব্যাট হাতে নয় রাজশাহীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাঠের ভিতর এবং বাইরেও। আসর শুরুর আগে থেকে দল গোছানো, পুরো আসরের পরিকল্পনা সবখানেই মাথা খাটাতে হয়েছে শান্তকে।

তবে শান্ত কৃতিত্ব ভাগ করে নিতে চান দলের প্রত্যেকটা সদস্যের সঙ্গে, ‘আমরা যখন দলটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম, যখন মালিকপক্ষ থেকে ফোন কল আসে, তখন একটা দায়িত্বের কথা শুরু থেকেই বলা হয়েছিল। আমি জানতাম যে, হান্নান ভাই প্রধান কোচ হচ্ছেন। নিলামও আমাদের ভালো গিয়েছিল। আমাদের দলে সিনিয়র-জুনিয়র মিলে খুব ভালো একটা কম্বিনেশন ছিল। এরপর মাঠে আমরা ইম্প্যাক্ট রাখতে পেরেছি এবং প্রত্যেক ক্রিকেটার যার যার জায়গাতে পারফর্ম করেছে, যার যতটুকু ভূমিকা ছিল, পালন করেছে। আমার মনে হয় কৃতিত্ব পুরো দলের, সবাই যেভাবে দলে ইম্পাক্ট রেখেছে। পুরো জার্নিটা অসাধারণ ছিল এবং আল্লাহর রহমতে আমরা দিনশেষে কাপ জিততে পেরেছি।’

রাজশাহীতে জন্ম শান্তর, উঠে আসাও সেখান থেকেই। সেই রাজশাহীকে অধিনায়ক হিসেবে বিপিএলের শিরোপা জিতিয়েছেন। এবারের আসরটা সে কারনেও শান্তর কাছে আলাদা। তিনি বলেন, ‘অনেক বেশি আবেগ জড়িয়ে আছে। রাজশাহীর হয়ে খেলার সুযোগ আগে কখনও হয়নি। রাজশাহী হয়ে খেলা, অধিনায়ক হিসেবে খেলা এবং পাশাপাশি দলকে জেতানো, এটা একটা বাড়তি ভালো লাগার। একটা বড় দায়িত্ব ছিল। আমার মতো চেষ্টা করেছি রাজশাহীর যত মানুষ আছে, তাদেরকে একটা সুন্দর উপহার দিতে। কাপটা তাদেরকে দিতে পেরেছি।’

