প্রথমবার বিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যা বললেন লামিচানে

প্রথমবার বিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যা বললেন লামিচানে
দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার (বিপিএল) লিগে খেলেছেন নেপালের সন্দিপ লামিচানে। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলে জিতেছেন শিরোপাও। এটি তার প্রথম বিপিএল শিরোপা।
গতকাল শুক্রবার রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ফাইনালে ৬৩ রানে পরাজিত করেছে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে। সেই ফাইনালে অবপশ্য দলের একাদশে ছিলেন না লামিচানে। তবে শিরোপা আনন্দে ছিলেন দলের সঙ্গে।
যেকোনো প্রথম স্বাভাবিকভাবেই অনেক বিশেষ। লামিচানের প্রথম বিপিএল শিরোপাও তেমনই হওয়ার কথা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিরোপা জেতার পর অনুভূতিও প্রকাশ করেছেন তিনি। শিরোপাসহ ছবি পোস্ট করে নেপালের তারকা লিখেছেন, ‘এই অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন! প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি, আর সেটা আরও বেশি বিশেষ। এটা তো কেবল শুরু। বিপিএল ২০২৬-এর চ্যাম্পিয়নরা আমরা!’
লামিচানে প্রথমবার বিপিএলে নাম লেখান ২০১৭ সালে। সেই আসরে অভিষেক ঘটে সিলেট সিক্সার্সের। সেই দলেই খেলেন নেপালের এই তারকা। সেবার ৬ ম্যাচে শিকার করেছিলেন ৪ উইকেট।
আইএন