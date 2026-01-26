  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

বাঁচামরার ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৩৬ রানে অলআউট বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে টিকে থাকতে হলে সুপার সিক্সের এই ম্যাচটা জিততেই হবে বাংলাদেশকে। বুলাওয়েতে বাঁচামরার এই লড়াইয়ে হতাশ করলেন বাংলাদেশি ব্যাটাররা।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৮.১ ওভারে ১৩৬ রানেই অলআউট হয়ে গেছে বাংলাদেশ। অথচ টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিল জুনিয়র টাইগাররা।

বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে কেউ ফিফটিও করতে পারেননি। সর্বোচ্চ ৩১ রান আসে ওপেনার রিফাত বেগের ব্যাট থেকে। অধিনায়ক আজিজুল হাকিম ২০ আর উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ করেন ২৫ রান।

শেষদিকে শাহরিয়ার আহমেদের ১৮ রানে কোনোমতে টেনেটুনে ১৩৬ পর্যন্ত গেছে বাংলাদেশের ইনিংস।

ইংল্যান্ডের সেবাস্তিয়ান মরগান ৩টি, রালফি আলবার্ট ও ম্যানি লুমসডেন নেন ২টি করে উইকেট।

