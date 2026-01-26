  2. খেলাধুলা

ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় বাংলাদেশের

প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতের বিপক্ষে হার দিয়ে শুরু করা বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জন্য সুপার সিক্সে সব ম্যাচই জিততে হতো। তবে সেই যাত্রায় প্রথম ম্যাচেই হারের তেতো স্বাদ পেয়েছে জুনিয়র টাইগাররা। চরম ব্যাটিং ইংল্যান্ডের যুবাদের বিপক্ষে হেরে আসর থেকেই ছিটকে গেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল।

জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে সোমবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সুপার সিক্স পর্বের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৭ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ।

আগে ব্যাটিং করতে নেমে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায় জুনিয়র টাইগাররা। জবাবে ৭ উইকেট ও ১৫৫ বল বাকি থাকতেই জিতেছে ইংলিশ যুবারা।

এই হারে বিশ্বকাপ এখানেই শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের। সেমিফাইনালে যাওয়ার আর সুযোগ নেই তামিম-জাওয়াদদের। তবে এখনই দেশে ফিরছেন না আজিজুল হাকিমরা। ৩১ জুন হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আরেকটি ম্যাচ খেলার আছে তাদের।

গ্রুপ পর্বে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে সুপার সিক্সে ওঠে বাংলাদেশ। ওই গ্রুপ থেকে বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও সুপার সিক্সে উঠেছে নিউজিল্যান্ড। এসব গ্রুপসঙ্গীদের বিপক্ষে পাওয়া পয়েন্ট হিসাব করা হয় সুপার সিক্সেও।

ভারতের কাছে হেরেছে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। এতে সুপার সিক্স মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে শুরু করে বাংলাদেশ। আর ভারত ও ইংল্যান্ড এই পর্বটা শুরু করেছে ৪ পয়েন্ট নিয়ে। ফলে সেমিফাইনাল খেলতে হলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিততেই হতো বাংলাদেশকে। সেটা না হওয়ায় বিদায় হয়ে গেলো জুনিয়র টাইগারদের।

বুলাওয়েতে টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নেমে ইনিংসের প্রথম ওভারেই জাওয়াদ আবরারকে হারায় বাংলাদেশ। ৩ বলে ৬ রান করেন তিনি। এরপর রিফাত বেগ ও অধিনায়ক আজিজুল হাকিম মিলে দ্বিতীয় উইকেটে দলের হাল ধরেন। ৫৩ রানে ফেরেন রিফার, তার ব্যাট থেকে আসে ৩১ রান। ১৮ রানের ব্যবধানে ফেরেন তামিমও। তিনি করেন ২০ রান। এরপর বাংলাদেশের ব্যাটিং যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ৬৫ রানে আউট হন শেষ ৭ ব্যাটার।

শেষে উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রতিরোধ গড়লেও বাকিরা উইকেটে টিকতে পারেননি। তিনি করেন ৩১ রান। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন সেবাস্টিয়ান মরগান। দুটি করে উইকেট নেন রালফি অ্যালবার্ট ও ম্যানি লুমসডেন। এছাড়া একটি করে উইকেট পেয়েছেন তিনজন বোলার।

স্বল্প লক্ষ্য তাড়ায় ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ইংলিশ ওপেনার জোসেফ মুরসকে ফেরত পাঠান আল ফাহাদ। দলীয় ৩৯ রানে আবার আঘাত হানেন ফাহাদ, এবার তার শিকার বেন ডকিংস। এরপর থমাস রেও ও বেন মায়াস মিলে বাংলাদেশকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেন। দুজনে মিলে গড়েন ৭৮ রানের জুটি।

দলীয় ১৩৯ রানে বেনকে ফেরান সামিউন বশির। তার ব্যাট থেকে আসে ৩৪ রান। আর ৫৯ রানে থমাস ও ৯ রানে কালেব অপরাজিত থাকেন।

