অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ডকে বড় ব্যবধানে হারালো পাকিস্তান
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে নিউজিল্যান্ডকে ৮ উইকেট আর ১৯৭ বল হাতে রেখে বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে পাকিস্তান।
হারারেতে প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তানি বোলারদের তোপে ২৮.৩ ওভারে ১১০ রানেই গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ডের যুবারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন ওপেনার হুগো বগ।
পাকিস্তানের পেসার আবদুল সোবহান মাত্র ১১ রান দিয়ে শিকার করেন ৪টি উইকেট।
জবাবে ১৭.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই জয় তুলে নেয় পাকিস্তানের যুবারা। সামির মিনহা ৫৯ বলে ১০ চার আর ২ ছক্কায় খেলেন ৭৬ রানের হার না মানা ইনিংস।
এমএমআর