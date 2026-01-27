  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

নিউজিল্যান্ডকে বড় ব্যবধানে হারালো পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নিউজিল্যান্ডকে বড় ব্যবধানে হারালো পাকিস্তান

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে নিউজিল্যান্ডকে ৮ উইকেট আর ১৯৭ বল হাতে রেখে বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে পাকিস্তান।

হারারেতে প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তানি বোলারদের তোপে ২৮.৩ ওভারে ১১০ রানেই গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ডের যুবারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন ওপেনার হুগো বগ।

পাকিস্তানের পেসার আবদুল সোবহান মাত্র ১১ রান দিয়ে শিকার করেন ৪টি উইকেট।

জবাবে ১৭.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই জয় তুলে নেয় পাকিস্তানের যুবারা। সামির মিনহা ৫৯ বলে ১০ চার আর ২ ছক্কায় খেলেন ৭৬ রানের হার না মানা ইনিংস।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।