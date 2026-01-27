  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ভারতের ২০৪ রানের বিশাল জয়

স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সপর্বে পাকিস্তানের পর বড় জয় পেয়েছে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতও। বুলাওয়েতে স্বাগতিক জিম্বাবুয়েকে ২০৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত।

প্রথমে ব্যাট করে ভিহান মালহোত্রার সেঞ্চুরিতে ৮ উইকেটে ৩৫২ রানের পাহাড় দাঁড় করায় ভারত। মালহোত্রা ১০৭ বলে ৭ বাউন্ডারিতে ১০৯ রানে অপরাজিত থাকেন। এছাড়া বৈভব সূর্যবংশী ৩০ বলে ৫১ আর অভিজ্ঞান কুন্ডু করেন ৬২ বলে ৬১ রান।

জবাব দিতে নেমে ৩৭.৪ ওভারে ১৪৮ রানেই গুটিয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। লেরয় চিওলা ছাড়া আর কেউ ফিফটি করতে পারেননি। লেরয়ের ব্যাট থেকে আসে ৭৭ বলে ৬২ রান।

ভারতের উদব মোহন আর আয়ুশ এমহাত্রে নেন তিনটি করে উইকেট।

