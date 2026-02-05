‘অদম্য বাংলাদেশ’ টি-টোয়েন্টি কাপের পর্দা উঠছে আজ

‘অদম্য বাংলাদেশ’ টি-টোয়েন্টি কাপের পর্দা উঠছে আজ
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তবে নিরাপত্তা ইস্যুতে এবারের আসরে খেলছে না বাংলাদেশ। এই সময়ে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দেশের সেরা ক্রিকেটারদের নিয়ে তিনটি দল বানিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে ‘অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ।’
আজ (বৃহস্পতিবার) উদ্বোধনী খেলায় সন্ধ্যা ৬টায় মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে লিটন দাসের ধূমকেতু একাদশ ও আকবর আলির দুরন্ত একাদশ। টুর্নামেন্টের আরেক দল দুর্বার স্কোয়াডের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।
প্রতিটি ম্যাচের দিন বিকাল ৪টা থেকে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই টুর্নামেন্টে প্রাইজমানি ও ফি মিলিয়ে মোট বাজেট ধরা হয়েছে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। খেলায় নতুন মাত্রা যোগ করতে থাকবে ‘ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়’-এর নিয়ম।
তিন দলের জন্য মোট ৩৯ ক্রিকেটারকে বাছাই করেছেন নির্বাচকরা। যেখানে জাতীয় দলের ক্রিকেটার, জাতীয় দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটার ও ইমার্জিং এবং যুব দলের ক্রিকেটারদের রাখা হয়েছে।
ধূমকেতু স্কোয়াড
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ ও শরিফুল ইসলাম
দুর্বার স্কোয়াড
হাবিবুর রহমান সোহান, আফিফ হোসেন ধ্রুব, নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয়, জাকের আলী অনিক, মেহেদী হাসান মিরাজ, কাজী নুরুল হক সোহান, তানভীর ইসলাম, আলিস আল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, সাইফ উদ্দিন, সৈয়দ খালেদ আহমেদ ও আল ফাহাদ।
দুরন্ত স্কোয়াড
জিসান আলম, জাওয়াদ আবরার, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, আরিফুল ইসলাম, মাহিদুল ইসলাম, আকবর আলী (অধিনায়ক), আজিজুল হাকিম তামিম, রিপন মন্ডল, আব্দুল গাফফার সাকলায়েন, এস এম মেহরব হোসেন, রাকিবুল হাসান, নাহিদ রানা ও ইকবাল হোসেন ইমন।
টুর্নামেন্টের সূচি
৫ ফেব্রুয়ারি: ধূমকেতু একাদশ বনাম দূরন্ত একাদশ,
৬ ফেব্রুয়ারি: ধূমকেতু একাদশ বনাম দুর্বার একাদশ,
৭ ফেব্রুয়ারি: দুর্বার একাদশ বনাম দুরন্ত একাদশ
৯ ফেব্রুয়ারি: ফাইনাল
*প্রতিটি ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়, মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
