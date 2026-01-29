টিভিতে আজকের খেলা, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
প্রথম টি-টোয়েন্টি
বিকেল ৫টা, পিটিভি ও এ স্পোর্টস
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
রাত ১০টা
স্টার স্পোর্টস ২
টেনিস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল
সাবালেঙ্কা-সভিতোলিনা
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
পেগুলা-রিবাকিনা
প্রথম ম্যাচের পর
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
ফুটবল
ইউরোপা লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-সালজবুর্গ
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
প্যানাথিনাইকোস-রোমা
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
আইএন