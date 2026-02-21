বৃষ্টির শঙ্কায় পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ

বৃষ্টির শঙ্কায় পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট শুরু হচ্ছে আজ থেকে। পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে এই পর্বের খেলা। গ্রুপ পর্বে সমান ৩টি করে ম্যাচ জিতেছে দুই দল। তবে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে এখানেও ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলতে হবে। সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই সতর্ক আছে দুই দলই। তবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ভিন্ন দুশ্চিন্তা। কলম্বোতে বৃষ্টির আভাস রয়েছে।
শুধু যে শঙ্কা আছে এমনটা নয়। বৃষ্টি শুরু হলে বাড়তে পারে সেটির মাত্রাও। আর তেমন কিছু হলে তা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক নিশ্চিতভাবেই। তবে আশার বিষয় হচ্ছে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিনই আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছিল বৃষ্টির শঙ্কার কথা। কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি। এই ম্যাচেও তেমন কিছুই আশা দুই দেশের সমর্থকদের।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃষ্টিতে ম্যাচটি ভেস্তে গেলে বরাদ্দ নেই কোনো সুপার ওভার। এই পর্বের সব ম্যাচের জন্যই নিয়ম এমন। ন্যূনতম ৫ ওভার খেলতে না পারলে ম্যাচ পরিত্যক্ত হবে। পয়েন্ট ভাগাভাগি হবে দুই দলের মধ্যে। আর এই পয়েন্ট ভাগাভাগি প্রভাব রাখতে পারে শেষ চারে ওঠার সমীকরণে। প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী, ৯০ মিনিট বরাদ্দ রয়েছে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এসব ম্যাচে।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দুই দল এখন পর্যন্ত ৪৯ ম্যাচ খেলেছে। আজকের ম্যাচটি হতে যাচ্ছে ৫০তম। পাকিস্তান এখন পর্যন্ত জয় পেয়েছে ২৪টি আর নিউজিল্যান্ড জিতেছে ২৩ ম্যাচ। দুই ম্যাচে হয়নি কোনো ফলাফল।
আইএন