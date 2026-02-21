আবুল খায়ের গ্রুপে ২০০ কর্মী নিয়োগ, লাগবে এইচএসসি পাস

আবুল খায়ের গ্রুপে ২০০ কর্মী নিয়োগ, লাগবে এইচএসসি পাস
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (আরএস)’ পদে ২০০ জন পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (আরএস)
পদসংখ্যা: ২০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: ১১,০০০-২২,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান:
সময়: সকাল ১০টা - দুপুর ১টা পর্যন্ত
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, বাড়ি: ৩৯/ক (দারুল ক্বারার), রোড: ১১, উত্তর বিসিল, মিরপুর-১ (মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের বিপরিতে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের ডিস্ট্রিবিউটর অফিস-জে বি এস ট্রেডার্স, বাইতুশ শরফ রোড, পুরাতন গরু বাজার (সততা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এর সামনে), খাগড়াছড়ি সদর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস (মেরিস অফিস), পাঠানবাড়ী রোড, ফেনী সদর, ফেনী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: সুধীর স্টোর, নজরুল ইসলাম রোড, টাউন হল বাজার,বরগুনা সদর, বরগুনা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: বদর টাওয়ার, ট্রাস্ট ব্যাংকের দ্বিতীয় তলা, ই- ব্লক- শাহজালাল উপসহর- সিলেট সদর, সিলেট।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, আকুয়া বাইপাস, মুক্তাগাছা রোড, ময়মনসিংহ সদর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস (জামাল কামাল হাউজ), কুচাইতলী মেডিকেল রোড, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা (আদর্শ সদর উপজেলা গেটের বিপরীতে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস (শাহ আলম অ্যান্ড সন্স), ব্যাংক রোড, চৌমুহনী পশ্চিম বাজার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, (ইউরেকা পলিটেকনিক্যাল), আলী চেয়ারম্যান মার্কেট, ছয় মাইল, বাবুগঞ্জ, বরিশাল সদর, বরিশাল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: ইকবাল এন্টারপ্রাইজ (পুরাতন পৌর বাস স্ট্যান্ড) জুগিডর, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের ডিস্ট্রিবিউটর অফিস ( মেসার্স আশাইত এন্টারপ্রাইজ), ব্যাঙ মিয়ার বিল্ডিং, মধুপুর রোড, দড়িপাড়া বাইপাস, জামালপুর সদর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, সাবালিয়া রেল স্টেশন রোড (ঘারিন্দা বাইপাস থেকে লাকি বিড়ি ফ্যাক্টরির ২০০ গজ সামনে), টাঙ্গাইল সদর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, পিয়াংকা ভবন, ঝুমুর, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর (হিরো শোরুম-এর বিপরিত পাশে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, বাড়ি: ১৪৩, শান্তিনগর বাজার রোড (শামীম ক্যাটারিং এর পিছনে), শান্তিনগর, ঢাকা (হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের বিপরিতে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস (দারুল এহসান মাদ্রাসার বিপরীতে), কুলপদ্দি চৌরাস্তা, কালকিনি রোড, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অফিস, মোকাম বাড়ী, পইল রোড, শায়েস্তা নগর, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের ডিস্ট্রিবিউটর অফিস , ইলিয়াস চেয়ারম্যান এর বাসার পাশে, মাধবপুর, থানা মোড়, শেরপুর সদর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, চুন্নু ভবন, রওশন খান সড়ক (গ্রীন হসপিটালের পাশে), আলীপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: হক ভিলা (সমবায় মার্কেটের পাশে), মোলভীপাড়া মোড়, ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের স্থান: জনতা হাউজ (নিচতলা), উত্তর ছায়াবীথি (নয়া বাড়ি মসজিদ সংলগ্ন), জনতা সড়ক, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান:
সময়: দুপুর ২টা - বিকেল ৪টা পর্যন্ত
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, নাভানা এফ.এস. কসমো, বাড়িঃ ৪/বি (২য় তলা), রোডঃ ৯৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ (বিএফসি রেস্টুরেন্ট-এর বিপরিতে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৬ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ