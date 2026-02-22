  2. খেলাধুলা

মিলার-ব্রেভিসের জুটির পর স্টাবসের ঝড়ে প্রোটিয়াদের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মিলার-ব্রেভিসের জুটির পর স্টাবসের ঝড়ে প্রোটিয়াদের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে জসপ্রিত বুমরাহ'র তোপে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০ রানে হারায় ৩ উইকেট। পরে অবশ্য জুটি গড়ে সেই চাপ সামাল দেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস ও ডেভিড মিলার। আর শেষ দিকে স্টাবসের ঝড়ে আফ্রিকার বোর্ডে জমা হয়েছে ৭ উইকেটে ১৮৭ রান।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলে কুইন্টন ডি কককে ৬ রানে থাকা অবস্থায় বোল্ড করেন বুমরাহ। ১০ রানে প্রথম উইকেট হারানো আফ্রিকা ১২ রানে হারায় ৪ রান করা এইডেন মার্করামের উইকেট। এই উইকেটটি নে অর্শদিপ সিং। ১২ রানে ২ উইকেট হারানো প্রোটিয়াদের আরও একটি উইকেট তুলে নেন বুমরাহ। ৭ রান করা রায়ান রিকেলটন সাজঘরে ফিরলে ২০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা।

এই চাপ সামাল দেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস ও ডেভিড মিলার। দুজনের ৯৭ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় বর্তমান রানার্সআপরা। ফিফটি থেকে ৩ রান দূরে থাকা অবস্থায় শিভম দুবের বলে ব্রেভিস কাটা পড়লে ভাঙে জুটি। ১১৭ রানে পতন হয় চতুর্থ উইকেটের। ৪৫ রানের ইনিংসে মারেন সমান ৩টি করে চার ও ছক্কা।

৭ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৫ বলে ৬৩ রান করে মিলার বিদায় নেন দলীয় ১৫২ রানে। বরুণ চক্রবর্তীর বলে তার বিদায়ে পতন হয় পঞ্চম উইকেটের। ১৫৮ রানের সময় মার্কো জানসেন ২ রান করে ফিরলে পতন হয় ষষ্ঠ উইকেটের। ১৯তম ওভারের শেষ বলে করবিন বশকে ফিরিয়ে নিজের তৃতীয় উইকেট শিকার করেন বুমরাহ। ১৬৭ রানে ৭ উইকেট হারায় প্রোটিয়ারা।

শেষদিকে ৩ ছক্কা ও এক ছক্কায় ট্রিস্টান স্টাবসের অপরাজিত ২৪ বলে ৪৪ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ১৮৭ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ দাঁড় করায় প্রোটিয়ারা। ইনিংসের শেষ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়া খরচ করেন ২০ রান।

ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট পেয়েছেন জসপ্রিত বুমরাহ। দুটি অর্শদিপ সিং। সমান একটি করে শিভম দুবে ও বরুণ চক্রবর্তী।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।