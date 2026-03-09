‘ক্রিকেট ধ্বংস করে দিচ্ছে ভারত’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ফাইনালে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি কিউইরা। তবে ভারতের জয়ে মোটেও খুশি হতে পারেননি পাকিস্তানের সাবেক পেসার।
টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জেতা ভারতকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘ক্রিকেটকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে ভারত।’
গতকাল রাতে পাকিস্তানের জনপ্রিয় শো ‘গেম অন হ্যায়’-তে আখতার বলেন, ভারতের আধিপত্য যেন পাড়ার ক্রিকেটের ধনী ছেলের মতো। তার ভাষায়, ‘পাড়ায় যদি একজন ধনী ছেলে থাকে, সে গরিব বাচ্চাদের ডেকে বলে, চলো ক্রিকেট খেলি। তারপর সে সবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। হারিয়ে দেয়। এরপর বলে, দেখ আমিই জিতেছি। ভারত পুরো ক্রিকেটটা এভাবে নষ্ট করে দিয়েছে।’
টেলিভিশন অনুষ্ঠানে আখতারের এমন মন্তব্য দ্রুতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ফাইনালের আগে ভারতকেই এগিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রিকেটের স্বার্থে চেয়েছিলেন নিউজিল্যান্ড ট্রফি জিতুক।
গৌতম গম্ভীরের অধীনে দ্বিতীয় আইসিসি শিরোপা জিতলো ভারত। ভারতের সমালোচনা করলেও তার প্রশংসা ঠিকই করেছে আখতার, ‘কঠিন সময়ে খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের উপর আস্থা রাখা বড় টুর্নামেন্ট জিততে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’
আইএন