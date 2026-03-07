গুরুতর চোট রোনালদোর, বিশ্বকাপের আগে দুশ্চিন্তা ভক্তদের
হঠাৎই চোটে পড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। শুধু তাই নয়, আল নাসর তারকার হ্যামস্ট্রিং চোট ‘প্রত্যাশার চেয়ে গুরুতর’ বলে জানিয়েছেন দলের কোচ হোর্হে হেসুস। শুক্রবার তিনি জানান, দ্রুত সেরে উঠতে রোনালদো মাদ্রিদে চিকিৎসা করাতে যাচ্ছেন। বিশ্বকাপের ঠিক তিন মাস আগে রোনালদোর চোট তার ভক্তদের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে।
গত সপ্তাহান্তে আল ফাইহার বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয়ী ম্যাচে রোনালদো মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। সে সময় থেকেই তার হ্যামস্ট্রিং-এ সমস্যা দেখা দেয়। আল নাসর এখনও ৪১ বছর বয়সী তার এই চোটের পুনরুদ্ধারের সঠিক সময়সীমা জানায়নি।
শুক্রবার দলের নিওম স্পোর্টস ক্লাব-এর বিপক্ষে হোম লিগ ম্যাচের আগে হেসুস বলেন, ‘গত ম্যাচে ক্রিশ্চিয়ানো মাংসপেশির চোট নিয়ে মাঠ ছেড়ে বের হয়েছিল। পরীক্ষার পর বোঝা গেছে, চোটটি আমরা যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে গুরুতর। তাকে বিশ্রাম এবং পুনর্বাসন প্রয়োজন। চিকিৎসার জন্য তিনি মাদ্রিদে যাবেন। অন্য আহত খেলোয়াড়রাও সেখানে চিকিৎসা নেবেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘ক্রিশ্চিয়ানো তার ব্যক্তিগত ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেবেন। আমরা আশা করি তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে দলের সহায়ক হিসেবে ফিরবেন।’
রোনালদো আশা করছেন, মাসের শেষে পর্তুগালের আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের জন্য সময়মতো ফিরে আসবেন। পর্তুগাল মেক্সিকো-এর বিপক্ষে ২৮ মার্চ আজটেকা স্টেডিয়ামে খেলবে, এরপর ৩১ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে আটলান্টাতে মাঠে নামবে, যা বিশ্বকাপ প্রস্তুতির অংশ।
সৌদি প্রো লিগে গোলরক্ষকের তালিকায় রোনালদো বর্তমানে তৃতীয় স্থানে আছেন। ২৩ ম্যাচে ইভান টনি ২৩ গোলের সঙ্গে শীর্ষে থাকলেও রোনালদোর গোল সংখ্যা ২১। লিগে শীর্ষে থাকা আল নাসর আল আহলির চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়ে আছে।
রোনালদোর চিকিৎসা ও পুনরুদ্ধার নিয়ে সব চোখ এখন তার উপর, কারণ তার ফিটনেস পর্তুগাল এবং আল নাসরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
