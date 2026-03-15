বিশ্রামে মেসি, গোলশূন্য ড্র মিয়ামির, লাল কার্ড কোচের

বিশ্রামে মেসি, গোলশূন্য ড্র মিয়ামির, লাল কার্ড কোচের
মেসির ৯০০তম গোলের দেখা মিলতে পারে। এমন একটি ঐতিহাসিক ক্ষণের স্বাক্ষী হতে ৭৫ হাজারের বেশি দর্শক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা স্টেডিযাম লোকে-লোকারণ্য। কিন্তু কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো এই ম্যাচে মেসিকে দলেই রাখলেন না। বিশ্রাম দিলেন। মাঠে হাজির দর্শকদের সঙ্গে টিভির সামনে বসা কোটি দর্শকও হতাশ হলেন।
এই ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেন ইন্টার মিয়ামি কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানোও। মাঠে নির্দিষ্ট এরিয়ার বাইরে দিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে ২বার হলুদ সমান লাল দেখানো হয় মিয়ামির আর্জেন্টাইন কোচকে।
লিওনেল মেসিকে বিশ্রামে রেখে খেলতে নেমে গোলের দেখা পায়নি ইন্টার মিয়ামি। শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ফুটবল লিগের নিয়মিত মৌসুমের ম্যাচে শারলট এফসির সঙ্গে গোলশূন্য সমতায় শেষ করেছে মিয়ামি।
গত বুধবার উত্তর ও মধ্য আমেরিকার ক্লাব প্রতিযোগিতার শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ন্যাশভিলে এসসির বিপক্ষে খেলেছিল মিয়ামি। ওই ম্যাচে পুরো সময় মাঠে ছিলেন মেসি এবং গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। সামনে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগ থাকায় তাকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মিয়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো।
মেসির জায়গায় এই মৌসুমে প্রথমবারের মতো একাদশে জায়গা পান অভিজ্ঞ উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ। মেসির ক্লাব ও জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগো ডি পলকেও ম্যাচের মূল একাদশ কিংবা বদলি বেঞ্চ- কোথাও রাখা হয়নি।
ম্যাচ শেষে মিয়ামির সহকারী কোচ হ্যাভিয়ের মোরালেস বলেন, ‘এগুলো কোচিং স্টাফের সিদ্ধান্ত। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা অনেক ম্যাচ খেলছি- বুধবার, আবার শনিবার। সামনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘরের মাঠের ম্যাচ রয়েছে। তাই কোচিং স্টাফ মনে করেছে এই সিদ্ধান্তটাই সঠিক।’
এই ম্যাচে দলের প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো শেষ মুহূর্তে লাল কার্ড দেখায় ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে কথা বলতে আসেন মোরালেস। রেফারির কাছ থেকে দ্রুত দুটি হলুদ কার্ড দেখেই মাঠ ছাড়তে হয় মাচেরানোকে।
ঘটনাটি নিয়ে মোরালেস বলেন, ‘আমার মনে হয় এখানে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। মাচেরানো একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং একটু নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে ছিলেন। কিন্তু আমার মতে রেফারি বিষয়টি খুব সংবেদনশীলভাবে দেখেছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘এ ধরনের ম্যাচে, বিশেষ করে প্রতিপক্ষের মাঠে যখন দলে অনেক তরুণ খেলোয়াড় থাকে, তখন কোচকে মাঠের পাশে সক্রিয় থাকতে হয়। মাচেরানো খুব উদ্দীপনার সঙ্গে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি লাল কার্ড পেয়েছেন।’
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরেও মিয়ামি এই মাঠে খেলতে এসে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছিল। তখন মেসি, জর্দি আলবা. সার্জিও বুস্কেটস এবং ডি পল- সবাই খেলেছিলেন।
এবারের ম্যাচের ফলাফলের পর নতুন মৌসুমের প্রথম চার ম্যাচ শেষে সাত পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে গতবারের শিরোপাজয়ী মিয়ামি। এখন তাদের লক্ষ্য সামনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার ম্যাচ জিতে পরবর্তী পর্বে জায়গা করে নেওয়া।
