  2. খেলাধুলা

জয় শাহ

কোনো দলই আইসিসির চেয়ে বড় নয়

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
কোনো দলই আইসিসির চেয়ে বড় নয়

সদ্যসমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বেশকিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। নিরাপত্তার শঙ্কার কথা জানিয়ে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকৃতি জানায় বাংলাদেশ। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট (আইসিসি) কাউন্সিল পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি জানালেও অনড় অবস্থানে থাকে বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপে অন্তর্ভূক্ত করা হয় স্কটল্যান্ডকে।

বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ বয়কটের হুমকি দেয় পাকিস্তান। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে তারা।

এতদিন বিষয়টি নিয়ে নীরব ছিলেন আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ। তবে অবশেষ নীরবতা ভেঙে মুখ খুললেন তিনি। মুম্বাইয়ে আয়োজিত ভারতীয় ব্যবসায়ী লিডার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি জানান, কিছু দলের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎই এক সময় প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছিল।

তবে জয় শাহ একেবারে স্পষ্ট করে বলেছেন কোনো দলের চেয়েও আইসিসি বড়। তিনি বলেন, ‘টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অনেক আলোচনা হচ্ছিল। কিছু দল আদৌ খেলবে কি না এবং বিশ্বকাপ কীভাবে আয়োজন করা হবে। আইসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি বলতে পারি, কোনো দলই সংগঠনের চেয়ে বড় নয়। কোনো একটি দল দিয়ে একটি সংগঠন তৈরি হয় না; বরং সব দলের সমন্বয়েই একটি সংগঠন গড়ে ওঠে।’

এদিকে শাহ জানান, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দর্শকসংখ্যার দিক থেকেও নতুন ইতিহাস গড়েছে। তার দাবি, টুর্নামেন্ট চলাকালে একসঙ্গে প্রায় ৭.২ মিলিয়ন দর্শক ম্যাচ উপভোগ করেছেন, যা আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই আসরে সহযোগী দলগুলোও দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র,রতের বিপক্ষে কঠিন লড়াই করেছে, নেদারল্যান্ডস পাকিস্তানকে চাপে ফেলেছে, জিম্বাবুয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে এবং নেপাল ইংল্যান্ডকে দারুণ চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

শেষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারত দলের উদ্দেশে বার্তা দেন জয় শাহ। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, শীর্ষস্থান থেকে নিচে নেমে যেতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মাস, কিন্তু নিচ থেকে শীর্ষে উঠতে লাগে বহু বছর। তাই কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

শাহ আরও জানান, তিনি যখন বিসিসিআইয়ের সঙ্গে ছিলেন, তখন ২০২৮ সালের অলিম্পিক পর্যন্ত পরিকল্পনা করেছিলেন। এখন তিনি আইসিসিতে দায়িত্ব পালন করছেন, তাই ভবিষ্যতের লক্ষ্য হিসেবে ২০৩০, ২০৩১ এমনকি ২০৩৬ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা করে এগোনোর আহ্বান জানান ভারতীয় দলকে।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।