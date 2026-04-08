পিএসএল

বাবর আজমের নেতৃত্বে পেশোয়ার একাদশে বাংলাদেশের দুই পেসার

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
করাচিতে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ম্যাচে মুখোমুখি হায়দরাবাদ কিংসম্যান আর পেশোয়ার জালমি। টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে পেশোয়ার।

বাবর আজমের নেতৃত্বে পেশোয়ার একাদশে আছেন বাংলাদেশের দুই তারকা পেসার শরিফুল ইসলাম আর নাহিদ রানা।

দুই ম্যাচে এক জয় আর এক পরিত্যক্ত পয়েন্ট নিয়ে তালিকার পাঁচ নম্বরে আছে পেশোয়ার জালমি। ৩ ম্যাচে একটিও জয় পায়নি হায়দরাবাদ। তারা তালিকার তলানিতে।

হায়দরাবাদ একাদশ
মাজ সাদাকাত, মার্নাস লাবুশেন (অধিনায়ক), উসমান খান, কুশল পেরেরা, ইরফান খান, শারজিল খান, হাসান খান, মাহিশ থিকসানা, হুনাইন শাহ, মোহাম্মদ আলি।

পেশোয়ার একাদশ
বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ হারিস, কুশল মেন্ডিস, ফারহান ইউসুফ, ইফতিখার আহমেদ, মাইকেল ব্রেসওয়েল, আবদুল সামাদ, আমির জামাল, সুফিয়ান মুকিম, শরিফুল ইসলাম, নাহিদ রানা।

