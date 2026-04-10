বট বাহিনী দিয়ে ক্রিকেটের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের চেষ্টা: কোয়াব সভাপতি

বট বাহিনী দিয়ে ক্রিকেটের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের চেষ্টা: কোয়াব সভাপতি
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন।
বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে একটি সংগঠিত ‘বট বাহিনী’ ব্যবহার করে ক্রিকেটকে ঘিরে পরিকল্পিতভাবে নেতিবাচক মন্তব্য ছড়ানো হচ্ছে। এ বিষয়ে আগে তামিম ইকবালও ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।’
মিঠুন বলেন, ‘এটা আসলে একটা পরিকল্পিত বিষয়, একটা বাহিনী, বট বাহিনী বলেও যেটার কথা কিছুদিন আগে শুনেছি। তামিম ভাই নিজেও এ বিষয়ে বলেছিলেন। তাদের দিয়ে পরিকল্পিতভাবে এসব কাজ করানো হচ্ছে। তবে আমার মনে হয় না, এটা সফল হবে। কারণ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের আবেগের জায়গা হলো ক্রিকেট। তামিম ভাই প্রথম দিন সংবাদ সম্মেলনে এসেই বলেছিলেন, ক্রিকেটের যে ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে সেটি ফিরিয়ে আনাই তার প্রথম লক্ষ্য।’
তিনি আরও বলেন, ‘আসলেই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ক্রিকেটারদের যে ভাবমূর্তি ছিল, এখন সেটা আগের জায়গায় নেই। আমরা বেশিরভাগই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করি। সেখানে অনেকেই পুরো বিষয়টা না বুঝেই মন্তব্য করে বসে। কেউ একটা নেতিবাচক মন্তব্য করলেই অনেকে সেটা দেখে না বুঝেই আরেকটা নেতিবাচক মন্তব্য করে। কিন্তু সেই মন্তব্য কতটা যৌক্তিক, সেটি অনেকেই ভাবেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ধরনের একটা চর্চা এখন দেখা যাচ্ছে। অনেকের কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার যে এগুলো পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় না এই চেষ্টা সফল হবে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ যতই কষ্ট পাক, দিন শেষে তারা আবার মাঠে আসে, খেলা দেখে, খেলোয়াড়দের সম্মান করে এবং তাদের সঙ্গে মিশতে চায়।’
দেশপ্রেম থাকলে ক্রিকেটকে সমর্থন করার আহবান জানিয়ে মিঠুন আরও বলেন, ‘কারা এসব করছে- সত্যি বলতে আমার কোনো ধারণা নেই। তবে আমি বলব, আমরা বাংলাদেশের হয়ে ক্রিকেট খেলি। যদি সত্যিই দেশপ্রেম থাকে, তাহলে ক্রিকেটকে সমর্থন করুন। ক্রিকেটকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। সম্ভব হলে সহযোগিতা করুন, আর তা না পারলে যারা ভালো কিছু করতে চায় তাদের কাজ করতে দিন। আমার মনে হয় যারা সত্যিকারের ক্রিকেট ভালোবাসে, তারা এভাবে সমালোচনা করবে না। কারণ যেসব কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো আসলে ক্রিকেটের উন্নতির জন্যই বলা হচ্ছে। যখন দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেটা নিয়ে কথা বলা দোষের কিছু নয়।’
এ সময় ঘরোয়া ক্রিকেট ও খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক নিয়েও তিনি কথা বলেন। মিঠুন জানান, দীর্ঘদিন ধরেই খেলোয়াড়দের বেতন ও ম্যাচ ফি বাড়ানোর দাবি ছিল। তিনি বলেন, ‘এটা আমাদের অনেক বছরের চাওয়া ছিল। আগের স্যালারি বা ম্যাচ ফি খুবই কম ছিল, বর্তমান সময়ের তুলনায় সেটা একেবারেই অপ্রতুল। আমরা অনেকবার এ বিষয়ে কথা বলেছি, কিন্তু আগের মতো কাঙ্ক্ষিত ফল পাইনি।’
তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমান বোর্ডের উদ্যোগে খেলোয়াড়দের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে, উনি আসার পর যেভাবে কাজটা হয়েছে, খেলোয়াড়দের মনের যে চাওয়া ছিল সেটা পূরণ হয়েছে। প্রত্যেক ক্রিকেটারই বিষয়টি ইতিবাচকভাবে নিয়েছে এবং তারা খুবই খুশি।’
