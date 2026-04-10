সংসদ থেকে বিরোধীদলের ওয়াকআউট

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ১০ এপ্রিল ২০২৬
সংসদ অধিবেশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা/ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছে বিরোধীদল। শুক্রবার (১০ এপ্রিল) অধিবেশন চলাকালে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিলগুলো সংসদে উত্থাপন না করায় ওয়াকআউটের সময় বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘ইনশাআল্লাহ আরও দেখা হবে। এই সংসদে দেখা হবে। আজকে অনেক দুঃখ নিয়ে আমরা ওয়াকআউট করলাম।’

তিনি স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘এখানে ট্রাস্ট মেইনটেইন (আস্থা বজায় রাখা) করা হয় না। এটা আমাদের দুঃখ। স্পিকার আপনি বলেছেন, জাস্টিস মেইনটেইন (ন্যায়বিচার বজায় রাখবেন) করবেন। আজকের দিনে আমরা জাস্টিস পেলাম না। সরকারিদল ট্রাস্টের জায়গা রাখলেন না। আমরা সহযোগিতা করেই যাচ্ছিলাম, কিন্ত আমাদের ব্ল্যাক আউট (বাধা দেওয়া) করা হলো।

