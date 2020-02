সুপার ওভারের জন্য অভিনব পরামর্শ সাকিব-মাশরাফিদের সাবেক কোচের

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নির্ধারিত ম্যাচ টাই হলে এখন ফলাফল আনা হয় সুপার ওভারের মাধ্যমে। কিন্তু টাই ভাঙার এ সুপার ওভারের নিয়ম নিয়েই রয়েছে অনেক প্রশ্ন। যা কি না প্রতিনিয়তই সামনে আসে বিকট আকারে।

বিশেষ করে ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে মূল ম্যাচের পর টাই হয়েছিল সুপার ওভারেও। পরে বাউন্ডারি গণনায় জয়ী দল নির্ধারণ করা হয়। যা কি না আজ অবধি মেনে নিতে পারেননি অনেক ক্রিকেট বিশ্লেষক। সকলেরই চাওয়া সুপার ওভারের জন্য স্বচ্ছ কোনো নিয়ম করা হোক।

চলতি বছরের প্রথম মাসেও দেখা গেছে সুপার ওভারের ভেলকি। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে মাত্র চারদিনের ব্যবধানে ৩টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হয়েছে সুপার ওভার। ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার তৃতীয়- চতুর্থ টি-টোয়েন্টি এবং ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নারী দলের মধ্যকার একটি ম্যাচে খেলা গড়িয়েছে সুপার ওভারে।

এ তিন সুপার ওভার নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়নি। তবে ভারত-নিউজিল্যান্ডের দুই সুপার ওভারের ম্যাচেই দেখা গিয়েছে অভিন্ন চিত্র। দুই ম্যাচেই পরে ব্যাট করেছিল নিউজিল্যান্ড। সহজ জয়ের অবস্থা থেকে টাই করেছে ২০ ওভারের মূল ম্যাচ। পরে নিয়মানুযায়ী সুপার ওভারে তারা আগে ব্যাট করে ৬ বলে দাঁড় করায় চ্যালেঞ্জিং টার্গেট। কিন্তু দুই সুপার ওভারেই টিম সাউদিকে ভর্তা বানিয়ে সহজ জয় তুলে নিয়েছে ভারত।

প্রায় একই চিত্র পরপর দুই ম্যাচে কিংবা সুপার ওভারে যেসব বিতর্ক দেখা দেয়, সেসব এড়ানোর জন্য অভিনব পরামর্শ নিয়ে হাজির হয়েছেন সাকিব আল হাসান, মাশরাফি বিন মর্তুজাদের সাবেক কোচ টম মুডি। আইপিএলে সাকিবের দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও বিপিএলে মাশরাফির রংপুর রাইডার্সের কোচ ছিলেন এ অস্ট্রেলিয়ান।

তিনি চান সুপার ওভারের জন্য এখন থেকে নতুন করে টস করা হোক। মূল ম্যাচের পরে ব্যাট করা দলই সুপার ওভারে আগে ব্যাট করবে- এমন মুখস্থ নিয়মে আটকে থাকতে চান না মুডি। এছাড়া সুপার ওভারে আরও বৈচিত্র আনতে ছয় বলের ওভারকে ৩ বল করে দুই বোলার দিয়ে করানোর কথাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন এ বিখ্যাত কোচ।

বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসিকে মেনশন দিয়ে করা টুইটারে মুডি লিখেছেন, ‘এখন যেহেতু অনেক বেশি সুপার ওভার দেখা যাচ্ছে, তাই আমি দুইটা পরামর্শ দিতে চাই। প্রথমত, সুপার ওভারের জন্য নতুন টস করা হোক। আর বোলিংয়ে থাকা দল ঠিক করবে সুপার ওভারের ছয় কোনো দুইজন বোলার মিলে করবে।’

মুডির এ পরামর্শে সহমত জানিয়েছেন পাকিস্তানের ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিখ্যাত ক্রিকেট পরিসংখ্যানবিদ মাজহার আরশাদ। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নতুন করে টস হয় জানিয়ে তিনি মন্তব্যের ঘরে লিখেছেন, ‘যথার্থই বলেছেন আপনি (মুডি)। সিপিএলে সুপার ওভারের জন্যও টস করা হয়। এটাই আসরে ভালো পদ্ধতি।’

এ পরামর্শের সঙ্গে বাড়তি কিছু যোগ করে বিখ্যাত ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার ও বিশ্লেষক হার্শা ভোগলে লিখেছেন, ‘আমিও বিশ্বাস করি (এমন কিছু হওয়া উচিৎ)। এমন হলে যদি দ্বিতীয় সুপার ওভারের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সেখানে নতুন বোলার এবং ব্যাটসম্যানরা খেলবে। প্রথম সুপার ওভারে ব্যাটিং করা ব্যাটসম্যানরা আবার নামতে পারবে না।’

With all these #SuperOvers being played out, I’d like to make two suggestions.

1. A new toss to be conducted for the super over.

2. The bowling side to nominate two bowlers to deliver 3 balls each in the super over. #cricket #foodforthought @ICC