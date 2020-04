অসহায় মানুষদের জন্য ২ হাজার কেজি চাল কিনে দিলেন সৌরভ

করোনাভাইরাসের এই সময়টায় সংকটে পুরো বিশ্ব। বিশেষ করে অসহায় খেটে খাওয়া মানুষদের কঠিন এক সময় যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের খেয়ে পড়ে বাঁচাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই অসহায় ও অভাবী মানুষদের সাহায্যার্থে ৫০ লাখ ‍রুপির চাল দেবেন, আগেই এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। প্রতিশ্রুতি পূরণে এবার মাঠে নামলেন তিনি।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দুপুরে বেলুড় মাঠে গরিব অসহায়দের জন্য ২ হাজার কেজি চাল নিয়ে গেছেন বাঙালি মহারাজ। ২৫ বছর পর এই বেলুড় মঠে গেছেন, টুইটার অ্যাকাউন্টে সৌরভ নিজেই জানালেন এমনটা।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি টুইটারে চারটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে তাকে সাদা টি-শার্ট পরিহিত দেখা যায়। দীর্ঘদিন পর মঠে গিয়ে সন্নাসীদের সঙ্গে সময় কাটানোসহ পুরো এলাকা ঘুরে দেখেছেন সৌরভ।

প্রসঙ্গত, করোনার বিস্তার ঠেকাতে ভারতে ২১ দিনের লকডাউন চলছে। এতে করে মানুষজন ঘর হতে বের হতে পারছেন না। গরিব মানুষরা তাকিয়ে আছেন বিত্তশালীদের সাহায্যের দিকে।

Visited belur math after 25 years .. handed over 2000kgs of rice for the needy pic.twitter.com/FcIqHcWMh7