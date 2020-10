আইপিএলে নিয়মের তোয়াক্কা না করে উথাপ্পার বড় ভুল

করোনাকালীন সময়ে ক্রিকেট শুরুর লক্ষ্যে পাঁচটি নতুন নিয়মের প্রবর্তন করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্রিকেট বলে লালা বা থুথুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। ক্রিকেট বলের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে লালা বা থুথুর ব্যবহার সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু করোনা যেহেতু লালার মাধ্যমেও ছড়ায়, তাই এর ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে আইসিসি।

কিন্তু আইপিএলের ম্যাচে এটি বেমালুম ভুলে গেছেন রাজস্থান রয়্যালসের তারকা ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা। চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক মুখ থেকে লালা নিয়ে ঘষেছেন বলের সিমে। এই ঘটনা ধরে পড়ে গেছে ক্যামেরায়। যা নিয়ে এখন তুমুল আলোচনা আইপিএলে।

এবারের আসর শুরুর আগেই বিরাট কোহলিসহ আরও অনেক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষক বলেছেন, একটি ভুলের কারণে পণ্ড হয়ে যেতে পারে আইপিএল। বলে লালা লাগিয়ে উথাপ্পা সেই ভুলটিই করে ফেললেন কি না- এমন কথাও শোনা যাচ্ছে জোরেশোরে।

বুধবার রাতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৩৭ রানে হেরে আসরের প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে রাজস্থান। আর এ ম্যাচেই বড় ভুলটি করেছেন উথাপ্পা। কলকাতার ইনিংসের তৃতীয় ওভারের পঞ্চম বলের ঘটনা। জয়দেব উনাদকাতের বলে মিড অনে ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন কলকাতা ওপেনার সুনিল নারিন।

কিন্তু সহজ সেই ক্যাচ ধরতে পারেননি মিড অনে দাঁড়ানো উথাপ্পা। লোপ্পা ক্যাচ ছেড়ে দেয়ার পর বলটি হাতে নিয়ে ঘষতে থাকেন তিনি। তখনই মুখ থেকে লালা নিয়ে বলের সিমেও লাগান এ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। এই ঘটনা ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও।

তবে এখনও পর্যন্ত উথাপ্পার এই বলে লালা লাগানোর ঘটনায় রাজস্থান কিংবা আইপিএল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, মনের ভুলে হয়ে যাওয়া এমন ঘটনায় তেমন কোনো শাস্তি বা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না উথাপ্পাকে। তবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে বিপক্ষ দল পেতে পারে পেনাল্টি।

কেননা আইসিসির লালা সম্পর্কিত নিয়মে বলা হয়েছে, ‘বলের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে লালা ব্যবহার করতে পারবে না ক্রিকেটাররা। কোনো খেলোয়াড় যদি বলে লালার ব্যবহার করে ফেলে, তাহলে প্রাথমিকভাবে আম্পায়াররা স্যানিটাইজারের মাধ্যমে বলটি জীবাণুমুক্ত করবেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে পুরো দলকে সতর্কবার্তা দেয়া হবে। এর বেশি হলে ব্যাটিং দলকে ৫ রান পেনাল্টি দেয়া হবে।’

এই ৫ রানের জরিমানা গুনতে হয়নি রাজস্থানকে। কেননা উথাপ্পা ছাড়া আর কেউ বলে লালা লাগানোর ভুলটি করেননি। ফলে এটি নিয়ে তেমন বড় কিছু হয়নি এখনও পর্যন্ত। তবে টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত তিন ম্যাচে যথাক্রমে ৫, ৯ ও ২ রান করা উথাপ্পার নাম একটি বড় ভুলের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায়, হয়তো টুর্নামেন্টের সামনের দিনগুলো তার জন্য কঠিনই হতে চলেছে।

