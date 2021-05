করোনাযুদ্ধে বিপুল অর্থ সাহায্য সানরাইজার্স মালিকের

করোনার ভয়াবহ গ্রাসে যখন পুরো ভারত কাঁপছে, তখন ক্ষতিগ্রস্থ এবং আক্রান্তদের সাহায্যেও এগিয়ে আসছে নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ। আইপিএল স্থগিত হয়ে গেলেও এই মরণ ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আইপিএলে খেলা ক্রিকেটার এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির আর্থিক সাহায্য অব্যাহত রয়েছে।

সোমবার ভারতের করোনা ফান্ডে ৩০ কোটি রুপি দান করলেন সানরাইজার্স হায়দরবাদ ফ্রাঞ্চাইজি এবং সান টিভির মালিক।



করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত পুরো ভারত। দেশের কঠিন এই সময়ে একের পর ক্রিকেটার এবং আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি এগিয়ে আসছেন আর্থিক সাহায্য নিয়ে। রাজস্থান রয়্যালস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের পর করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিপুল অর্থ সাহায্য করল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি।

সোমবার সান টিভি নেটওয়ার্ক তথা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্জাইজির মালিক তাদের অফিসিয়াল টুইটার পেজে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আর্থিক সাহায্যের কথা জানান।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ‘সান টিভি নেটওয়ার্ক করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্থ সবার জন্য রিলিফ ফান্ডে ৩০ কোটি রুপি প্রদান করছে।’

টুইটে তারা লিখেছে, ‘Sun TV Network is donating a sum of Rs.30 crores to provide relief to those affected by the second wave of the Covid-19 pandemic. This will be spent on several initiatives currently under way at various states of lndia including the following: 1. Donations to the various programmes initiated by Government of India and State governments 2. Partnering with NGOs that are providing oxygen cylinders, medicines etc.’



সদ্য স্থগিত হয়ে যাওয়া ২০২১ আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ পয়েন্ট টেবিলে সবার শেষে থাকলেও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আর্থিক সাহায্যের দিক থেকে এখনও পর্যন্ত সবারর উপরে থাকল। পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স ভারতের এই কঠিন পরিস্থিতিতে আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি এখনও।

তবে এর আগেও করোনা ফান্ডে আর্থিক সাহায্য করেছে একাধিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রথম আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে রাজস্থান রয়্যালস সাড়ে সাত কোটি রুপি অনুদান দেয়ার কথা ঘোষণা করে।

২৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে রাজস্থান রয়্যালসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ‘রাজস্থান রয়্যালস আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে, কোভিড রিলিফে তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য ৭.৫ কোটি টাকা দান করছে। দলের ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক এবং সাপোর্ট স্টাফ ফান্ড তুলে রাজস্থান রয়্যাল ফাউন্ডেশন এবং ব্রিটিশ এশিয়ান ট্রাস্ট- এর মাধ্যমে এই সাহায্য করবে।’

এছাড়াও আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজি। এনজিও’র মাধ্যমে ১.৫ কোটি রুপি দান করেছে আইপিএল দলটি। দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অক্সিজেনের জোগাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার বিভিন্ন হাসাপাতালে পৌঁছে দেওয়া হবে এই অর্থ দিয়ে।

Sun TV (SunRisers Hyderabad) is donating Rs.30 crores to provide relief to those affected by the second wave of the Covid-19 pandemic. pic.twitter.com/P6Fez9DuLo — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 10, 2021

আইএইচএস/